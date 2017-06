Direction technique nationale de football : Mayacine Mar étale ses réalisations Mayacine Mar sort de sa réserve. Chiffres à l’appui, le Directeur technique national a produit son rapport après quatre années d’activités à la tête de la Direction technique nationale (DTN). Le journal "Sud Quotidien" a reçu une copie de ce document et en livre les grandes lignes à ses lecteurs.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2017 à 17:08 | | 0 commentaire(s)|

Critiqué un peu partout, à tort ou à raison, depuis qu’il est à la tête de la Direction technique nationale, après la bérézina de Bata en 2012, Mayacine Mar a décidé d’étaler ses réalisations pour montrer à ses détracteurs, qu’aucun directeur technique national n’a fait mieux que lui sur une olympiade.



De 2013 à 2017, l’ancien sélectionneur national dresse un bilan plus ou moins reluisant notamment sur six points.



Formation des cadres



Sur cette première rubrique, le patron de la direction technique nationale relève qu’il a formé au total 367 entraîneurs en licence CAF et en diplôme d’Etat. Mais aussi 655 initiateurs de football. Rien que pour l’année 2013, des stages de préparateurs de gardiens de but ont été effectués à Thiès du 22 au 26 avril pour 30 entraîneurs.



La même année, 28 autres entraîneurs ont pu bénéficier de stages en Licence A à Dakar du 11 au 16 septembre.



Sans occulter les 35 autres techniciens qui ont eu droit à des stages de Licence B à Kaolack du 3 au 17 décembre.



L’année 2014 sera marquée également par deux stages. Le premier a regroupé 30 techniciens en stage de préparateurs physiques à Mbour du 23 au 27 septembre. Le second a eu lieu à Saint-Louis du 21 mars au 2 avril. C’était un stage d’entraîneur Licence C/1er degré pour le compte de 43 entraîneurs.



L’année 2015, aussi sera marquée par le même stage à Dakar du 10 au 23 octobre pour 40 techniciens. Pour la même licence, 45 entraîneurs vont aussi bénéficier du même stage à Mbour du 20 mai au 1er juin.



Mayacine Mar va accentuer les stages en 2016. Il en organisera quatre au total. D’abord avec 40 entraîneurs, pour un stage de Licence C/1er degré à Dakar du 11 décembre 2015 au 2 janvier. 35 autres pour le même diplôme également à Dakar du 5 au 20 mai.



Puis, 41 techniciens seront conviés à Kaolack du 9 au 23 août pour un stage de Licence B/2ème degré. L’année 2016 sera clôturée par un stage de 28 entraîneurs de Beach Soccer à Dakar du 29 novembre au 3 décembre.



Instructeurs de la CAF



Pour les instructeurs de la CAF, la Direction technique nationale en a fait bénéficier sept techniciens sénégalais. Il s’agit de Mayacine Mar (instructeur CAF Pro), de Mama Sow et d’Amsatou Fall (instructeurs CAF élites A), d’Alassane Dia (instructeur CAF élites B), d’Aïcha Henriette Ndiaye et de Mbayang Thiam (nouveaux instructeurs CAF féminins assesseurs) et enfin de Bassouaré Diaby (nouvel instructeur CAF assesseur).



Développement du football féminin



A ce niveau, la DTN se targue d’avoir formé 60 filles entre 2014 et 2015 pour le développement du football féminin. Pour l’année 2014, Mayacine Mar fait remarquer que 30 filles ont été formées dans des stages d’entraîneurs de football féminin à Thiès du 5 au 9 mai.



Le même nombre sera aussi formé à Mbour du 11 au 16 mai en 2015. Alors qu’en 2006, elles ont été 630 filles à bénéficier des activités de la Direction technique nationale notamment 300 jeunes filles lors du «Live Your Goal» tenu à Dakar le 24 février.



300 jeunes autres filles seront regroupées le 27 juillet à Thiès. Sans oublier les stages d’entraîneurs en football féminin tenus à Ziguinchor du 2 au 6 mai en partenariat avec l’Ambassade des Etats-Unis pour le compte de 30 filles.



Développement du football des jeunes et du football de base



La Direction technique nationale a effectué quelques activités relatives au développement du football des jeunes et du football de base. C’est dans ce sens qu’elle a relevé dans son rapport, le stage de "grassroots" tenu à Thiès et un autre à Mbour pour le compte de l’année 2013. Le premier a vu la participation de 200 jeunes garçons des écoles de football. Et le second, 300 jeunes.



A noter que l’encadrement a été assuré par les 14 DTR et des responsables des écoles de football. Les années 2014, 2015 et 2016 ont été marquées par les concours du meilleur jeune footballeur avec la participation de plus de 500 jeunes. A cela, s'ajouten l'organisation des phases nationales U15 avec la participation des meilleurs jeunes de chaque région.



Développement du secteur élite



Quant au développement de l’élite, Mayacine Mar a mis l’accent sur les compétitions. C’est ainsi qu’il a relevé la participation de l’équipe nationale féminine à la phase finale de la CAN en Guinée Equatoriale en 2013 (une première dans l’histoire) ; la participation de l’équipe olympique aux JO de Londres en 2012 (une première aussi dans l’histoire) ; la qualification de l’équipe nationale A à la CAN 2012.



Pour l’année 2014/2015, le DTN a tenu à relever la qualification des "Lions" à la CAN 2015 ; la participation des U20 à la CAN avec une place de ½ finaliste en 2015. Mais aussi leur participation au Mondial U20 en Nouvelle Zélande sanctionnée par une place en ½ finale (une première également).



Pour la saison 2015/2016, Mayacine Mar a relevé la participation des U23 à la CAN à Dakar avec une place de ½ finaliste ; le titre acquis aux Jeux africains à Brazzaville au Congo et le trophée au tournoi de l’UMOA par les U20 à Lomé au Togo.



Pour la saison 2016/2017, la DTN cite la participation et la place de ¼ de finaliste des "Lions" à la CAN au Gabon ; la finale des U20 à la CAN en Zambie ; et la qualification successive des U20 au Mondial en Corée du Sud.



Conclaves et séminaires

Mayacine Mar a terminé son rapport sur les séminaires et autres conclaves avec notamment le séminaire sur la valorisation des championnat de Ligue 1 et 2. Mais aussi celui organisé avec les présidents de ligue sur l’harmonisation des calendriers de compétitions en 2013.



Ces deux séminaires ont vu la participation du DTN, des présidents des clubs, des personnes ressources et des présidents de Ligue. Ils devaient déboucher sur la poule unique en Ligues 1 et 2 à 14 clubs.



Pour l’année 2014, la DTN a relevé le conclave sur la mise en place de la pyramide du football (N1/N2/Régional) et Ligue amateur.



Enfin en 2016, il y a eu le stage de recyclage des entraîneurs des Ligues 1 et 2 avec la participation de la DTN et des entraîneurs de Ligues 1 et 2.





Source : Sud Oneline

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook