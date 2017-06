Disparition d’Aissatou DIALLO : Saint-Louis dans la tristesse

L’émoi et l’amertume enveloppent la ville après la disparition d’Aissatou DIALLO, assistante du directeur administrateur et financier (DAF) de la délégation générale de la Solidarité nationale. Le décès est survenu des suites d’un accident sur la route de la ville alors qu’elle avait pris sur elle, malgré les contraintes de l’Aïd-El- Fitr, d’aller procéder à des paiements à des bénéficiaires, à Dakar.



Les témoignages sont unanimes sur sa disponibilité, sa serviabilité, sa dignité, sa foi et sa discipline qui faisaient de " Néné Gallé", une militante politique modèle. Une référence sûre à offrir à celles et qui s’importent et se pompent dans l’invective et l’injure devant des tiraillements de camps, ignorant que « tout n’est poussière ».



Aissatou, elle, avait compris que la vie d’ici bas n’est que passagère. Elle avait porté cette conscience en bandoulière et c’est que lui a valu, après ce départ auquel personne n’échappera, autant de larmes et de sanglots.



Ndarinfo qui l’avait tant admirée, présente ses sincères condoléances à la ville et sa famille, en priant pour le repos de son âme à Firdaws. Amiine



