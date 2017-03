Distinction: Macky Sall, Docteur Honoris causa de "Geneva School of Diplomacy and International Relations Le président de la République, Macky Sall, recevra, le 22 mars prochain, à Genève (Suisse), le titre de Docteur Honoris causa de l’institut universitaire "Geneva School of Diplomacy and International Relations", annonce un communiqué parvenu à l’APS.

Le diplôme et les insignes lui seront remis par Docteur Colum de Sales Murphy, Président et fondateur de l’Institut Universitaire "Geneva School of Diplomacy and International Relations", lors d’un déplacement qu’il effectuera en Suisse.



"La cérémonie se déroulera le mardi 22 mars 2017 au Château de Penthes à Pregny (Genève), en présence de personnalités de la Genève internationale, du corps professoral et des étudiants de la +Geneva School of Diplomacy and International Relations+", précise le communiqué.



"Cette distinction honorifique prestigieuse lui est décernée pour son parcours personnel d’exception, son engagement pour la démocratie, la paix en Afrique et dans le monde, mais surtout pour son combat pour une Afrique de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de tous les savoirs", souligne l’institut suisse.



source: aps.sn

