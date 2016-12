Distinction: Macky Sall honore Laye Diaw et 44 autres dignitaires Pour leur rendre hommage après avoir œuvré pour l’excellence et le sens du sacrifice à travers l’incarnation des grandes valeurs, 45 dignitaires du pays ont été élevés dans l’Ordre national du lion et dans l’Ordre du mérite, jeudi, par le chef de l’Etat Macky Sall. Parmi eux, le doyen et journaliste sportif Laye Diaw.







Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Décembre 2016 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

«Le président de la République a honoré aujourd’hui d’illustres hommes et femmes qui, toute leur vie durant, ont servi la nation avec dévouement et loyauté. Il s’agit de quarante-cinq récipiendaires décorés dans l’Ordre national du lion et dans l’Ordre national du mérite».



D’après le communiqué, «cette cérémonie de réception de distinctions des Ordres nationaux, symbolise le couronnement d’une vie marquée par l’excellence, le sens du sacrifice et l’incarnation de grandes valeurs morales».



APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook