Distinction: Mme Germaine ACOGNY et Mme Nadège CHOUAT primées ce samedi, à l’Institut Français de Dakar

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Mai 2017

Mme Germaine ACOGNY et Mme Nadège CHOUAT recevront respectivement les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur et de Chevalier de l’Ordre national du Mérite ce samedi 20 mai, à l’Institut Français de Dakar.



En effet, Madame Acogny est une artiste, danseuse, chorégraphe, dont le talent est mondialement reconnu. Elle a, entre autres choses, collaboré avec de nombreux artistes, tel que Maurice Béjart ou encore Peter Gabriel, développé une technique de danse reconnue aujourd’hui, partout dans le monde qui allie la danse africaine moderne et les danses traditionnelles et a ouvert l’Ecole des sables, un centre international de danses traditionnelles et contemporaines qui réunit aujourd’hui, des danseurs du monde entier.



Ainsi, à l’occasion de cette remise d’insigne d’Officier de la Légion d’honneur, Germaine Acogny présentera samedi 20 mai à 21h sur la scène du Théâtre du Verdure de l’Institut Français de Dakar, son spectacle « Le sacre 2, mon élue noire » en hommage à Ousmane Sow et Joe Ouakam, chorégraphié par Olivier Dubois.



Quant à Madame Chouat, aujourd’hui Directrice déléguée de l’Institut français de Dakar, elle sera également élevée au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite.



Elle est entrée au Ministère des Affaires étrangères en 1998. Cette décoration vient saluer sa longue carrière et notamment les années qu’elle a passé à la Direction Afrique du Ministère durant lesquelles, elle était chargée du suivi du Sénégal.



