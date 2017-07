Distribution de cartes à Touba : Rixe entre libéraux et apèristes

Plusieurs centaines de cartes biométriques n’ont pas pu être retrouvées après les échauffourées qui ont opposé libéraux et républicains à Touba. C’est dans la matinée, d’hier chez la responsable de l’Apr, Adja Seck, que s’est passé l’incident, où une commission de distribution, procédait à la remise de cartes à des partisans de cette dernière.



Il suffisait de peu pour que l’irréparable se produise dans le quartier de Garage Darou, à Touba, chez Adja Seck, une responsable de l’Apr. C’est eu peu avant midi que Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké du Pds et plusieurs de ses compagnons, ont fait irruption chez Adja Seck. L’invasion a eu au moment où la commission de distribution de cartes procédait à la remise de cartes à une foule d’individus.



Des échanges houleux s’en sont suivis et dans le feu de l’action, plusieurs centaines de cartes ont disparu. Les deux camps s’accusent mutuellement de vol et de violence. Pour le jeune « Mbacké Mbacké » responsable du Pds, « il s’agit de cas flagrant de vol et de grand banditisme». Du côté de la responsable de l’Apr, « c’est une violence gratuite de voyous profitant de son statut de Mbacké-Mbacké, pour semer le trouble dans mon propre domicile ».



Cependant, le fait est que des centaines de cartes n’ont pas été retrouvées après cette altercation. Les responsables de la coalition Gagnante Wattu Senegaal exigent le remplacement du sous-préfet de Touba, en qui ils n’ont plus confiance pour l’organisation des législatives, dans les plus brefs délais.



(Source: L'Observateur)

