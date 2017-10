Distribution de fournitures scolaires et enrôlement à la CMU : L’APR de Yeumbeul/ Sud accompagne l'axe 2 du PSE...

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2017 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|



Pour les besoins de la rentrée scolaire 2017-2018, le responsable politique de l’Alliance Pour la République(APR) dans la Commune de Yeumbeul/Sud(Pikine), Modou Mbène a bien mis la main à la poche pour voler au secours des parents d’élèves.



Ce dimanche, le fils du très friqué et célèbre Dame Diop Mansour a distribué d’importants lots de fournitures scolaires destinés aux élèves des écoles primaires de la localité précitée. La cérémonie qui était riche en couleurs, avait pour cadre la Place publique El hadji Daouda Diop Abdoulaye Malick.



«Nous avons fait ce geste à l’endroit des élèves de notre localité pour soutenir le Plan Sénégal Emergent(PSE) de son Excellence M. le Président de la République Macky Sall. A travers l’axe 2 de ce plan, il nous incite à promouvoir le capital humain et, notre action de ce jour, a été inscrite dans ce sens. Nos lots de fournitures sont composés de cahiers, stylos, crayons.



Comme nous le savons tous : dans notre localité de Yeumbeul, beaucoup de parents sont confrontés très souvent à des difficultés pour acheter ces outils indispensables pour l’éducation des enfants futurs relais de notre Nation», a expliqué le généreux donnateur. Cette manifestation a aussi permis au responsable politique du parti présidentiel, d’enrôler 500 élèves à la Couverture Maladie Universelle(CMU).



«Nous sommes conscients que pour étudier dans les règles de l’art, on a besoin d’une bonne santé. C’est pourquoi, nous avons décidé de prendre en charge 500 élèves issus des différentes écoles primaires de Yeumbeul/Sud. Nous ciblons, particulièrement, les 10 premiers de chaque classe. Cela va permettre de créer des émules au sein de nos potaches», a-t-il ajouté.



Il faut signaler que les districts sanitaires de Yeumbeul/Sud ont été également gâtés. Une quantité importante de produits détergents et désinfectants leur a été octroyée. Un geste hautement apprécié par les habitants de cette partie du département de Pikine.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook