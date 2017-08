Distribution des cartes d’identité biométriques: Le service reprend dans les préfectures et consulats

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé hier, la reprise du retrait des cartes d’électeur et d’identité auprès des préfectures, sous-préfectures et consulats.



Après la cessation de la distribution des cartes par les commissions installées dans le cadre des Législatives du 30 juillet dernier, à la veille des élections comme ordonné par le Code électoral, le service reprend.



La délivrance se fait sur présentation du récépissé reçu pendant la campagne d’enrôlement. Ceux qui l’ont perdu doivent se munir, selon le communiqué, de leur photocopie de l’ancienne carte d’identité nationale numérisée.



Les forclos de la première étape des dépôts ont l’occasion de se rattraper à partir du 16 août, avec la nouvelle campagne d’enrôlement des demandeurs. Les inscriptions se feront progressivement auprès des commissariats; de la gendarmerie et des consulats et ambassades pour les Sénégalais établis hors du territoire national.



Le Quotidien

