Dividende démographique : Birima Mangara invite les partenaires au développement à s’impliquer d’avantage pour la promotion des jeunes

Le ministre du budget Birima Mangara qui présidait ce vendredi la cérémonie nationale de lancement de la feuille de route de l’Union Africaine sur le dividende démographique, a invité les partenaires au développement à « s’impliquer davantage aux côtés du Gouvernement pour accroître le financement des activités liées à la promotion des jeunes ».



Dans le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie est d'avis que « l’un des grands atouts de l’Afrique réside dans sa population jeune dans la mesure où elle constitue un potentiel d’une haute utilité pour le développement ». Ce qui lui fait dire que « le fait de tirer pleinement profit du dividende démographique offre une excellente opportunité de lutter contre le chômage qui affecte les jeunes et de s’attaquer aux causes profondes de nombreux défis majeurs auxquels se trouve confrontée l’Afrique dont notamment les migrations forcées, la radicalisation et l’extrémisme violent ».



D’ailleurs dans l'agenda 2063, « L'Afrique que nous voulons », l'Union Africaine s'est résolument engagée à réaliser une vision continentale qui fait de la capture du dividende démographique une priorité.



Le choix du thème de l’année 2017: "Tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse", a, pour le ministre du Budget Birima Mangara un double enjeu. Celui pour les dirigeants africains "de s’investir pleinement dans la création de conditions favorables à l’épanouissement des jeunes, et femmes, véritables acteurs du développement", mais également celui pour "l’Union Africaine de faire de la question de la jeunesse une priorité."



Selon le ministre du Budget, les questions liées à la jeunesse sont au cœur du Plan Sénégal Emergent (PSE) et de l’Acte 3 de la décentralisation. « Par cet engagement, le Gouvernement traduit sa détermination à encadrer les jeunes dont le potentiel, au-delà des défis et des contraintes qu’ils posent, constituent une formidable fenêtre d’opportunité en termes de dividende démographique, à utiliser au mieux dans les efforts de développement », a dit Birima Mangara.



Landing DIEDHIOU, Leral