Division dans les rangs de l’Apr à Guédiawaye: Lat Diop, Seydina Fall ‘’Boughazeli’, Awa Sow, Dieynabou Fall, Racine Talla… tirent sur Aliou Sall

Ça chauffe dans les rangs de l’Apr à Guédiawaye. Le frangin de Macky Sall, non moins coordonnateur de l’Apr dans ce département, doit surveiller ses «arrières». Des responsables, pas des moindres, décrient la manière dont Aliou Sall gère l’Apr au plan local, mais surtout ses choix portés sur Modou Mamoune Ngom, adjoint au maire de Wakhinane Nimzatt et Ndeye Fary Diop, pour diriger les têtes de listes à Guédiawaye.



Lat Diop, directeur des Investissements, les députés Seydina Fall dit ‘’Bougha’’ et Awa Sow, ambassadrice itinérante, Dieynabou Fall, Cheikh Awa Balla Fall, Ousmane Vieux Diop, Racine Talla, représentés par une délégation, étaient face à la presse hier, pour dire « non » aux choix du maire de Guédiawaye.



« Cette rencontre nous l’avons organisée pour dire au Président que son frère est en train de détruire l’Apr à Guédiawaye. Il gère le parti comme une entreprise. Il fait une proposition de liste sans pour autant consulter la base. Ce n’est pas à lui de s‘enfermer dans son bureau et de proposer une liste. Il doit consulter la base.



Avec ses méthodes anti-démocratiques, Aliou Sall risque de nous conduire dans le précipice. Nous demandons au chef de l’Apr, Macky Sall, de prendre ses responsabilités pendant qu’il est temps », alerte Lat Diop.



Visiblement très déçus de Sall frère, les responsables n’ont pas raté leur coordonnateur départemental. Ils l’ont bien vilipendé.



Pour la députée Awa Sow, Aliou Sall doit comprendre que Guédiawaye ne lui appartient pas. «Nous n’allons pas accepter qu’il divise le parti. Si Macky Sall ne réagit pas vite, Aliou sera chassé de Guédiawaye à coups de bâtons», fulmine la parlementaire sur un ton ferme.



Prenant la parole à son tour, le député Seydina Fall alias Boughazeli, n’a pas été tendre avec l’édile de la ville de Guédiawaye. Le tonitruant député a traîné dans la boue le petit frère du Président. «Cet homme se croit tout permis, tel un roi. Mais l’Apr ce n’est pas son patrimoine. Qu’il sache qu’il ne va pas nous marcher dessus. Nous allons lui faire face», souligne ‘’Bougha’’.



… Les cadres républicains fustigent la promotion des transhumants



L’étau se referme sur Aliou Sall, serait-on tenté de dire. Les cadres républicains de Guédiawaye se sont aussi fendus d’un communiqué pour déplorer la promotion des transhumants au détriment des responsables de la première heure.



«À Guédiawaye, les transhumants sont des enfants gâtés. Ils sont promus à des postes de ministres-conseillers, de conseillers spéciaux etc. Alors que les pionniers sont laissés en rade», s’indigne le coordonnateur des cadres républicains, Ababacar Kanté.



Pour rappel, Bamba Kane qui a transhumé tout récemment vers l’Apr, a été nommé ministre-conseiller de Macky Sall. Il était le trésorier général du Grand Parti.



