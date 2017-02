Divorce avec le Rewmi d`Idrissa Seck: Oumar Sarr va créer sa propre formation politique

Le député Oumar Sarr va créer son parti politique. Il va donc rompre définitivement les amarres avec Rewmi d’Idrissa Seck. N’ayant pas réussi à contrôler ce parti au sein duquel il avait créé un mouvement, «Groupe de refondation de Rewmi», il a décidé de sauter le pas en faisant bande à part.



C’est Dr Assana Kâ, frondeur comme lui à Rewmi, qui donne la nouvelle : «Ce sont les militants qui nous ont demandé de transformer le Groupe de refondation de Rewmi en parti politique. Et si je vous confirme un tel projet, c’est pour préparer tous les rewmistes et sympathisants à la naissance de notre nouvelle formation politique. Le moment opportun le président Oumar Sarr va s’adresser à la presse et aux militants pour les informer.», a-t-il laissé entendre.



Senegal7