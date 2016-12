Divorce consommé entre Idrissa Seck et Talla Sylla : Mara, Benno Bok Yakaar et le "traître pur sang" L'adversité entre Idrissa Seck et Talla Sylla a atteint presque un seuil de non réconciliation. Et ce lundi lors de la cérémonie dédiée aux retraités municipaux à la mairie de Thiés, Talla Sylla a appris aux deux camps qu'il y a des fauteurs de troubles qui ne veulent pas qu'ils s'entendent.

Les retrouvailles entre Idrissa Seck et Talla Sylla relèvent de l'impossible. Malgré les tentatives de médiation de certains sages, Idrissa Seck semble avoir définitivement tourné le dos à son jeune frère, qu'il accuse de l'avoir trahi au profit du régime en place.



Selon certains indiscrétions, Idy ne veut plus qu'on lui parle du maire de Thiès. il a verrouillé toute possibilité de contact avec lui. Et lors de la Tabaski, Talla Sylla a consenti l'effort de prier à la mosquée de Moussanté où Idrissa Seck sacrifie à cette fête depuis son enfance. Mais, le président du Conseil départemental de Thiés, informé de la présence du maire, avait instruit son protocole de prendre toutes les dispositions, afin que ce dernier ne s'approche pas de lui.



Une goutte d'eau de trop, qui a fait sortir de ses gonds Yankhoba Diattara, secrétaire national chargé des affaires politiques du parti Rewmi. " Talla Sylla est un traître pur-sang. Avant qu'on ne le choisisse comme maire, Idrissa Seck avait été averti sur son caractère versatile. Mais ayant pris des engagements auprès de ses alliés, Idy a retenu à respecter sa parole. il lui a ainsi confié la mairie. Aujourd'hui, il s'est ligué avec Macky Sall pour combattre Idrissa Seck" soutient Yankhoba Diattara. Au sein du parti Rewmi, toutes les occasions sont bonnes pour montrer que Talla Sylla est " un maire fêtard, au moment où ses collègues maires du parti Rewmi ont des réalisations visibles dans les trois communes de Thiés.



Talla Sylla : "Idy a commis une faute, pour avoir écouté des fauteurs de troubles" Le premier différent entre Talla Sylla et Idrissa Seck remonterait à 1996. Certains responsables du Pds avaient fait comprendre à Idrissa Seck que Talla Sylla cherchait à devenir le secrétaire général du parti à Thiés.



" C'est en 1996 que des gens ont créé un conflit ente Idy et moi. Me Wade nous avait convoqués à l' hôtel Savana. Je lui avais alors dit: je lui (idy) avais dit de me convoquer lorsqu'on me prêtera tel ou tel propos. Wade lui a alors dit: puisqu'il vous avait averti, vous avez alors tort. Quand nous avons quitté l’hôtel, on s'est fait une accolade", rappelle Talla Sylla.



Talla Sylla avait tenté de réconcilier Wade et Idy



En séjour à Paris, le maire de Thiés s'est meme investi, au mois de mars dernier, pour réconcilier Wade et Idy. " Ce que Wade m'a fait, il ne l'a pas fait à Idy et ce qu'il lui a offert, il ne me l'a pas offert. Wade m'écoute parce qu'il a une dettes envers moi. J'ai appelé Idrissa Seck pour fixer une date de rencontre avec Me Wade. C'st le jour où je devais retourner chez Wade que j'ai été hospitalisé. Quand j'étais en convalescence, je suis allé revoir Me Wade, qui devait le recevoir. Cela n'a pas abouti".



Le clash entre Talla Sylla et idrissa Seck donne du répit aux militants de l'Alliance pour la République ( Apr), encore sonnés par la décision du chef de l'Etat Macky Sall de confier la coordination communale du Parti présidentiel à Thierno Alassane Sall, ministre de l'Energie, au grand dam du Dg de la poste.



