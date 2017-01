Dix ans de prison pour Youssouf Fofana

Youssouf Fofana a été condamné mardi à dix ans de prison assortis d’une période de sûreté des deux tiers. Et ce, pour des tentatives d’extorsion et des menaces de mort antérieures à l’enlèvement et à l’assassinat d’Ilan Halimi en 2006, pour lequel l’ex-chef du “gang des barbares” purge déjà une peine de réclusion à perpétuité.



Pour justifier cette sanction, la présidente de la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Isabelle Prévost-Desprez, a souligné la “gravité extrême” des faits. A l’audience, Youssouf Fofana, âgé de 36 ans, s’est présenté comme un “trader de la terreur”, avant de demander à retourner en détention.



Des faits antérieurs à l’assassinat d’Ilan Halimi



Dans ce dossier, Youssouf Fofana était accusé d’avoir envoyé, entre 2002 et 2004, des lettres de menaces et des demandes de rançons à une quarantaine de personnes, pour la plupart dirigeantes d’entreprises, de Rolex à Whirlpool en passant par Toshiba.



“Aujourd’hui, on avait la possibilité de comprendre la montée en puissance” de Youssouf Fofana, a regretté le procureur Youssef Badr lors de son réquisitoire, évoquant des tentatives d’extorsion qui pourraient presque passer pour celles d’un “amateur” mais qui constituaient les prémices de l’assassinat en 2006 d’Ilan Halimi, supposé riche parce que juif.



“On connaît la fin de l’Histoire malheureusement.”



En 2009, Youssouf Fofana a été condamné à la réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 22 ans – jusqu’à 2028 – pour l’assassinat d’Ilan Halimi. Enlevé le 20 janvier 2006 à Sceaux, où il avait été attiré dans un guet-apens par une jeune fille servant d'”appât”, le jeune homme de 23 ans a été retrouvé agonisant après de vaines négociations avec sa famille pour une rançon de 450.000 euros.



Quatre ans auparavant, cinq personnes recevaient des menaces accompagnées de demandes de paiement d’un impôt revendiqué au nom du Front de libération de la Palestine. En 2004, d’autres victimes recevaient des lettres similaires sous couvert des groupes “MAFIA K1 FRY” et “Armata Corsa”.



Au tribunal qui lui demandait “pourquoi vous?”, un avocat parisien, Me Joseph Cohen-Sabban, destinataire de menaces signées “Armata Corsa”, a répondu mardi : “je suis avocat, je suis pénaliste, je suis connu (…) je suis juif”.



Il a fallu attendre février 2006 pour que des rapprochements entre ces tentatives d’extorsion de fonds et l’assassinat d’Ilan Halimi mènent les enquêteurs jusqu’à Youssouf Fofana. Ce dernier a reconnu son implication dans ces faits en 2007 et 2008.



Condamné à onze reprises entre 2000 et 2013, notamment pour vols et violences aggravées et apologie du terrorisme, Youssouf Fofana est détenu à la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne), la plus sécurisée de France. Il y a agressé plusieurs surveillants.



