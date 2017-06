Dix conseils anti-stress Si un certain niveau de stress est nécessaire car c'est un stimulant essentiel dans notre vie, à l'inverse, trop de stress nuit à nos performances et à nos capacités. Il peut même à la longue, conduire à une dépression. Doctissimo vous livre 10 trucs pour apprendre à gérer votre stress…

Au départ, le stress est une réaction physiologique normale et positive, qui nous permet de nous adapter à notre environnement. A condition de pouvoir gérer efficacement son stress ! Il faut agir moins sur les causes du stress (souvent difficiles à maîtriser), que sur l'attitude que nous adoptons face au stress. Voici 10 conseils qui vous aideront à y parvenir.

1- Apprenez à gérer votre temps

Une mauvaise gestion du temps nous donne l'impression d'être débordé en permanence et de ne plus rien maîtriser, ce qui est un grand inducteur de stress. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à gérer son temps au quotidien.

2- Prenez du recul

Si vous êtes énervé et dans le feu de l'action, votre esprit ne sera pas suffisamment disponible pour trouver des solutions adéquates à vos problèmes. Prendre un peu de temps et de recul est donc la seule attitude qui vous permettra de trouver une réponse constructive au problème auquel vous êtes exposé.

3- Apprenez à respirer

Respirer n'est pas comme beaucoup le pensent la chose la plus naturelle du monde. En fait, il existe deux types de respiration : la respiration thoracique, et la respiration diaphragmatique. Dans la première, durant la phase d'inspiration, la cage thoracique se gonfle et les épaules se relèvent. C'est celle que la plupart d'entre nous pratiquent. Elle ne permet le remplissage que de la moitié des poumons et diminue donc notre capacité respiratoire. Ce type de respiration met ainsi le corps dans un état de "stress" permanent. La respiration diaphragmatique, permet au contraire de remplir d'air la totalité des poumons. Lors de l'inspiration, c'est le bas du ventre qui se gonfle et le diaphragme qui s'abaisse. Elle permet de diminuer les tensions musculaires et de maîtriser les effets du stress. C'est celle qui est utilisée spontanément par tous les bébés. Essayez en période de stress de pratiquer la respiration diaphragmatique : outre une meilleure oxygénation, cela devrait vous permettre de retrouver le calme.

4- Apprenez à vous relaxer

Il est souvent utile de pratiquer quelques exercices de relaxation. Applicable en toute occasion lorsqu'elle est bien maîtrisée, elle permet de diminuer considérablement les effets physiques du stress, notamment en abaissant les rythmes du pouls et de la respiration, et en diminuant le taux d'adrénaline.

5- Adoptez une attitude positive

Vous pouvez, si vous le décidez, changer votre manière d'envisager les situations et de décrypter le quotidien. Pour cela, essayez l'autosuggestion positive. Vous verrez que vous travaillerez alors avec plaisir et enthousiasme. De plus, cette technique permet de développer sa confiance en soi.

6- Soyez en forme

L'exercice physique permet d'éliminer de nombreuses toxines, et de faire baisser le taux d'adrénaline sécrétée en situation de stress. Ainsi, une bonne forme physique permet de plus de mieux supporter les effets du stress.

7- Renoncez à l'impossible

Rien n'est plus stressant que de sentir une situation nous échapper, et de n'avoir aucun moyen d'agir pour la faire changer. Afin d'éviter cela, il faut prévoir les situations dans lesquelles on risque de se retrouver dans une impasse. Une fois ces situations identifiées, il faut tenter de les fuir absolument ou de changer le cours des choses dès le départ. Garder le contrôle, c'est aussi faire le deuil de ce qui est impossible, il est inutile de se fixer des objectifs inaccessibles !

8- Apprenez à dire non

Si vous ne pouvez pas rendre le service que l'on vous demande car vous manquez de temps et de moyens, alors expliquez-le à votre interlocuteur. Celui-ci comprendra la situation et vous trouverez un arrangement qui vous conviendra à tous les deux. Il est préférable de dire non dès le départ, plutôt que de ne pas tenir ses engagements. Vous donnerez l'image d'une personne organisée à qui l'on peut faire confiance. Adopter cette attitude vous évitera de vous sentir débordé.

9- Parlez de vos problèmes avec les autres

Des études ont montré que les personnes qui ne se confient pas sont plus stressées que celles qui s'ouvrent facilement aux autres. Parler permet d'extérioriser les sentiments refoulés. De plus, il est toujours utile de connaître l'avis d'une personne extérieure sur ses propres problèmes. Elle pourra éventuellement vous proposer des solutions auxquelles vous n'aviez même pas songé, car vous étiez affectivement trop impliqué. Mais sachez choisir vos interlocuteurs.

10-Changez… en douceur

Vous ne pourrez pas du jour au lendemain passer d'un quotidien stressant à une vie plus reposante ! Essayez d'intégrer petit à petit nos conseils : ils deviendront des habitudes en très peu de temps !

