Dixième plan d'action: les mareyeurs de Pikine en grève de 72 heures

Le bras de fer entre le directeur général du marché au poisson de Pikine et les mareyeurs ne connaît toujours pas son épilogue. Et les derniers cités viennent de décréter une grève de trois jours à compter de ce samedi. C'est au micro de la radio Dunya dans son journal de la mi-journée que les deux parties ont fait leurs déclarations.

Du côté des mareyeurs, ils restent catégoriques: '' le problème dans le marché n'est autre que Ndiaga Thiam (directeur du marché), il est incapable de faire le travail qui lui a été assigné, c'est le moment de le faire partir et de trouver la personne qu'il faut'', manifestent-ils.



Une situation qui perdure depuis plusieurs mois, d'ailleurs ces mareyeurs en sont en leur dixième plan d'action et ne comptent pas lâcher du lest car, ces derniers trouvent inadmissible la situation dans laquelle se trouve leur marché.

D'ailleurs, ils ont décidé de ne pas payer les taxes, pis ils demandent aux autorités en charge du marché de faire partir les vendeurs de légumes et de friperie . Puisque considèrent-ils, ces derniers les empêchent de travailler dans les règles de l'art.

En réponse à ces agissement, les partisans de Ndiaga Thiam y voient une main politique et déclarent: '' ces gens refusent d'aller à la table de négociation. Nous avons pris toutes nos responsabilités car on ne peut pas tout faire, seulement nous avons effectué dans la mesure du possible plein de choses dans ce marché''.



Pour rappel, le marché au poisson de Pikine est taxé d'insalubrité et impraticable, alors qu'il est le plus grand marché du genre dans le pays et les clients viennent de partout, de Dakar comme de sa banlieue. Aussi, une paralysie dans son fonctionnement ne manquera pas d'affecter le secteur.



Khary DIENE, Leral.net