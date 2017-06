Dj Boubs, Ngoné Ndour et Cie, ces people incontournables dans le domaine culturel

:La nouvelle patronne de la Sodav (Ex-Bsda) est devenue une personnalité centrale dans le domaine culturel. Sa position à la Sodav est une place de choix pour étendre son influence. Au niveau de Prince Arts, le label de son frère, elle garde une haute main sur la carrière de beaucoup d’artistes.: Le patron du Grand Théâtre est devenu un personnage central du monde la culture et des arts. Sa salle est devenue très recherchée par les artistes pour les soirées anniversaires. Mais également par les politiques qui y font des lancements d’activité. Avec des dates et réservations compliquées, Bousso est désormais au centre de la vie culturelle à Dakar.Ce cinéaste et réalisateur, qui a été récemment cité en exemple par Macky Sall dans son discours devant ses collègues, est l’un des précurseurs des séries télévisées sénégalaises. Il est très respecté dans la communauté artistique.Ces frères, réalisateurs et cameramens, sont derrière une bonne partie des clips des grands artistes dont l’inévitable Youssou Nour. Depuis quelques années, ils inspirent la communauté des réalisateurs dans ce domaine.: Cet animateur, depuis longtemps, le plus célèbre au Sénégal, fait partie des personnalités culturelles les plus influentes à Dakar. Les organisateurs de soirées de gala et de manifestations font systématiquement recours à lui pour ses talents de maître de cérémonie.