Djamel Debbouze défend Karim Benzema

A propos de l'absence de Karim Benzema, l'attaquant du Real en équipe de France, Djamel a confié : “J’ai été voir le patron de la Fédération Noël Le Graët, pour lui demander, presque à genoux, pour qu’il revienne. Je n’ai aucune légitimité là-dedans. Mais j’aime le football, j’aime Karim. C’est un symbole, comme Ben Arfa peut l’être. Ce que l’on a fait à Valbuena, c’est regrettable évidemment et on doit rendre justice à cet endroit. Mais si, comme ça a l’air de se profiler, Karim Benzema n’a rien à voir ou alors de très loin, c’est trop lourd, trop cher.”



Il a évoqué également Hatem Ben Arfa qui ne joue plus au PSG : ”Parce qu’il est fort Ben Arfa, il ne faut pas oublier qu’il est fort. Emery, si tu m’écoutes, "porque no se trenes Ben Arfa ? Porque no?”



Et, enfin, Djamel a parlé de son ami Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid. Qu'est qu'il l'aime : “Zizou, si un jour, tu reprends l’équipe de France, sache que je suis à tes côtés. Je coupe les oranges et je remonte les chaussettes.”



Thierno Malick Ndiaye avec Rmc