Djibo Kâ : « L’opposition est en train de s’amuser »

A quelques mois des élections législatives, pouvoir et opposition affûtent leurs armes pour une majorité à l’Assemblée nationale. Des agitations se font de part et d’autre pour fragiliser l’adversaire. Cette situation ne laisse pas indifférent le leader de l’URD (Union pour le Renouveau Démocratique).



Djibo Leyti Ka trouve que, pour battre l’opposition, ceux qui sont de la majorité doivent laisser tomber toute idée de présenter des listes parallèles, ce qui, trouve-t-il, ne fera que fragiliser Benoo Bokk Yakaar.



Pour ce qui est de l’opposition qui est en train de s’organiser autour d’une grande coalition pour imposer la cohabitation à l’Hémicycle, l’ancien ministre sous Me Abdoulaye Wade ne prend pas cette stratégie au sérieux : « L’opposition est en train de s’amuser », trouve-t-il.



« Il semble qu’elle se met en place autour d’une plateforme électorale MaankooTaxawu Sénégal. Cela renforce ma conviction que nous sommes sur la bonne voie », a-t-il ajouté avant de préciser que toutes ces tractations prouvent à suffisance que l’opposition a peur de Benno Bokk Yakaar : « Il ont tellement peur de Benno qu’ils tremblent mais ils n’ont encore rien vu », a-t-il conclu.