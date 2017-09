« Djibo Kâ était un homme d’Etat et de responsabilités qui avait fait des missions régaliennes de l’Etat un sacerdoce » (Mbaye Ndiaye)

Evoquant la disparition de Djibo Kâ, Mbaye Ndiaye, le ministre d’Etat auprès du président de la République, a salué la mémoire d’un homme d’Etat et de responsabilités qui avait fait des missions régaliennes de l’Etat un sacerdoce et qui assumait toujours ses positions face à l’histoire.



« En ce jour, Abdoul Aziz Sy Dabakh avait aussi quitté ce monde. Djibo Ka aussi. C’est une grande perte et nous nous associons à cette douleur pour présenter nos condoléances à sa famille, ses proches, ses amis et au président Macky Sall. Djibo Kâ était un homme au service de la républiue. Il a été ministre des affaires étrangères, de l’éducation nationale, président de l’assemblée nationale. Il a accompagné la république dans le fonctionnement de la démocratie. », a témoigné Mbaye Ndiaye, le ministre d’Etat auprès du président de la République.



« Djibo Kâ était un homme multidimensionnel, respectueux des missions régaliennes de l’Etat et en avait fait un sacerdoce. Il a toujours assumé ses positions face à l’histoire. Il avait aussi su avec responsabilité apporter sa contribution à l’Emergence au côté de Macky Sall », a aussi ajouté l’ancien ministre de l’Intérieur.



De 1983 à 1995, Djibo Kâ a été respectivement ministre de l'Information et des Télécommunications, ministre du Plan et de la coopération; ministre de l'Éducation nationale ; ministre des Affaires étrangères ;

Et ministre de l'Intérieur.



