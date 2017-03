Djibo Ka: le bilan de Macky Sall "est largement positif dans tous les domaines..."

Le secrétaire général de l’Union pour le renouveau démocratique (URD, majorité), Djibo Leyti Ka, a salué "la bonne santé de l’économie sénégalaise", caractérisée par "un taux de croissance de 6,7 pour cent" qui devrait atteindre ’’presque 12%’’ dans sept ans.



’’L’économie sénégalaise est sur la bonne voie parce qu’on a un taux de croissance de 6,7%. C’est la première fois’’ qu’un tel résultat est atteint "au Sénégal depuis longtemps et je parle en connaissance de cause", a-t-il déclaré.



Le SG de l’URD s’exprimait samedi lors d’une réunion de la Fédération départementale de l’URD.



Il s’est félicité de ce résultat qui a selon lui amené le Fonds monétaire international (FMI) à compter le Sénégal parmi les 10 pays" les plus réformateurs d’Afrique’’.



Le Sénégal ne doit cependant pas s’en arrêter là, "car on a envie d’une croissance e 2 chiffres et dans 7 ans on sera presque à 12%’’, a ajouté M. Ka.



Selon lui, ’le bilan du travail déjà fait par le régime du président Macky Sall "est largement positif dans tous les domaines, en termes d’infrastructures routières, de forages, de courant".



Le SG de l’URD a aussi évoqué les bienfaits des initiatives du gouvernement sur le monde rural, l’agriculture, sans compter les projets routiers et les pistes carrossables, "tout ceci grâce au Programme d’urgence de développement communautaire’’ (PUDC.



Avec Aps