Djibo Leyti Kâ : Un serviteur de l’Etat « Made in Djolof » nous a quittés (Par ​Demba Arame Ndiaye)

é Lecor de Linguère. Nous sommes en Mai 1998, le Parti socialiste remporte les élections législatives et recueille la majorité absolue des suffrages, sauf à Dakar et Pikine et ainsi qu’à Linguère , le fief de Djibo Leyti Kâ , le leader de l' Union pour le renouveau démocratique .



Avec d’autres confrères de la presse locale, nous avions assuré la couverture médiatique de l’événement. A l’annonce des résultats, ce fut un tollé général dans les hameaux les plus reculés du département de Linguère.



De Thiargny à Barkédji, en passant par Labgar, Dodji, Boulal, Linguère et Tessekéré, pour ne citer que ces patelins, l’allégresse est générale. Le ticket Aliou Dia-Karim Ba siègent à l’assemblée nationale au détriment de Daouda Sow et Ablaye Niang. Les troubadours ont chanté les louanges de « Peulh bou rafet » dans les chaumières sans cesse. L’euphorie n’a cessé d’estomper que plus tard.



L'URD qui est en lice pour la première fois pour ces joutes électorales, a obtenu 11 députés derrière le PDS qui en totalisait 23. « Une injustice vient d’être réparée », affirmaient sans ambages les militants du mouvement du Renouveau démocratique.



Le natif de Thiargny vient de réussir une prouesse qu’aucun leader politique de sa génération n’a jusque là obtenue. La scission d'avec le Parti socialiste aux côtés de ses rivaux que sont le PS et le PDS et l’engagement des militants d’alors, ont fait pencher la bascule.



Ce n’est point une surprise pour nous journalistes et observateurs de la scène politique de l’époque. Le premier meeting organisé à Dahra Djolof pendant la campagne électorale de 1998, en disait long sur sa popularité. Une vague déferlante de militants acquis à sa cause a empêché le leader du Renouveau démocratique de descendre de son véhicule pour accéder à la tribune officielle. Certains avaient même pris le pari de soulever la voiture. Devant cette foule compacte et hystérique, Djibo Ka n’a trouvé comme solution que de s’adresser à ses militants, du haut de son véhicule, avec l’aide de la sécurité.



Mais à vrai dire, cette mobilisation est le fruit d’un travail savamment orchestré par Ibra Ndiaté Ndiaye, ancien maire de Linguère et coordonnateur du mouvement dans le département de Linguère. Il a parcouru des centaines et des centaines de kilomètres pour implanter les bases du mouvement. A cela s’ajoute l’émergence de jeunes leaders aux dents longues, comme Aliou Dia et Karim Ba, considérés comme des candidats de rupture.



Bref la machine était bien huilée et les ingrédients réunis pour remporter la fameuse bataille de Linguère.



Parcours politique

Après ses études primaires à l’école régionale baptisée école Birame seck de Linguère, Djibo Leyti Ka a rejoint le lycée Van Vollenhoven de Dakar devenu Lamine Guèye. Le Bac en poche, Il poursuit ses études à la Faculté de droit et de sciences économiques de l' Université de Dakar , puis à l' École nationale d'administration de Dakar.



S’ensuit un parcours élogieux. En 1977 , il succède à Moustapha Niasse et sera le dernier Directeur de Cabinet du président Léopold Sédar Senghor . Après l'accession d' Abdou Diouf à la présidence de la République en 1981, il est ministre sans interruption jusqu'en 1996. Il a occupé successivement les fonctions suivantes :

· 1981 à 1988 - Ministre de l'Information et des Télécommunications ;

· En 1983, il garde son poste dans le gouvernement de Moustapha Niasse ;

· 1988 à 1990 - Ministre du Plan et de la coopération ;

· 1990 à 1991 - Ministre de l'Éducation nationale ;

· 1991 à 1993 - Ministre des Affaires étrangères ;

· 1993 à 1995 - Ministre de l'Intérieur .



Limogé du gouvernement, il entre en rébellion et crée le courant du Renouveau démocratique au sein du parti socialiste. Il démissionnera de ce parti et participe aux élections législatives de mai 1998.



Avec ses camarades, il poursuit son chemin et participe à l' élection présidentielle de 2000 . Au deuxième tour, il apporte son soutien au candidat Abdou Diouf. Son parti vole en éclats.



Au cours d’une interview, il a tenu des propos qui n’emballaient pas beaucoup la classe politique. « Je vais rebondir, car Renouveau khalou ndéfe la ». Le renouveau, c’est comme une bouse de vache. Si elle prend feu, elle s’éteindra difficilement ».



Ce grand serviteur de l’Etat a toujours défendu ses convictions. En homme politique rusé et pragmatique, il avait la réputation de grand serviteur de l’Etat avec à la clé, des décisions courageuses mais aussi controversées.



En 2004 il est nommé ministre de l'Économie maritime par le président Abdoulaye Wade .

En juillet 2007, il devient ministre d’État, ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de rétention et des Lacs artificiels dans le gouvernement de Cheikh Hadjibou Soumaré .

En républicain, il accepta la main tendue du président Macky Sal qui lui confia la Commission nationale de dialogue des territoires (CNDT) son dernier poste.



C’est cet homme d’Etat, pétri de qualités, qui a vaillamment défendu ses positions, qui vient de tirer sa révérence laissant tout le Djolof orphelin. Ce grand commis de l’Etat a eu le privilège d’occuper des postes de responsabilité avec les quatre présidents : Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall.



J’en profite pour présenter mes condoléances émues, à son épouse, ses enfants, sa famille, le Djolof et toute la nation. Que Firdawsi soit sa demeure éternelle.





Demba Arame Ndiaye, journaliste

Conseiller en communication du

