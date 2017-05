Djibril Seck, conseiller municipal à Gorée évoque les problème de la chaloupe et de la Liaison maritime Djibril Seck, conseiller municipal à Gorée a évoqué avec Leral.net le problème de la chaloupe notamment la Liaison maritime Dakar-Gorée.

La Liaison maritime Dakar-Gorée mise en cause



La gestion de la Liaison maritime devant desservir Dakar-Gorée, est fortement décriée par les habitants de l’ile.



Selon Djibril Seck, conseiller municipal de la ville de Gorée, «a liaison maritime Dakar-Gorée a raté sa vocation de service public pour être plus accentuée sur l’aspect commercial. Il faut faire la part entre le transport public qui est la raison d’être de cette liaison et l’aspect commercial parce qu’en tant que Goréens, nous avons le droit d’aller et de revenir sans difficulté. On doit réformer la convention maritime de cette liaison qui date de 1973 et aujourd’hui, Gorée est devenue une commune de plein exercice. La taxe municipale payée à l’entrée de l’iîe devrait être incluse dans le ticket de voyage pour éviter des frustrations et inciter les touristes à s’en acquitter ».



Pour Clarisse Hazoume, le personnel de la Liaison maritime entretient des relations très heurtées avec les Goréens. « Un jour, nos élèves sont partis à l’embarquement pour prendre la chaloupe, on leur refusé l’accès alors qu’ils devaient se rendre à Dakar pour suivre leur cours. Et parfois, quand ils descendent de l’école pour rejoindre l’île, on les retient expressément jusque tard dans la soirée. L’Etat a le devoir de desservir Gorée donc il temps que les habitants de Gorée puissent circuler librement», a déclaré Clarisse Hazoume, habitante de l’ile.

