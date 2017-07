Djibril War avertit : "Aucun agresseur des militants de Bby ne sortira vivant de la Biscuiterie"

Les violences qui ont récemment émaillé la campagne électorale ne sont pas du goût de Me Djibril War, responsable de l'Apr. Avant-hier, à l'occasion d'un rassemblement à la commune de Biscuiterie, l'avocat a mis en garde les opposants au régime de Macky Sall.



"Tout ceux qui connaissent l'Apr et le Président Macky Sall savent qu'on a jamais versé dans la violence. Nous voulons la paix. Il faut rappeler que nous sommes dans un Etat de droit, qui ne saurait connaître de sursis surtout dans une période électorale. Je mets en demeure l'Etat, le Procureur de la République et les forces de l'ordre pour qu'ils garantissent la sécurité des citoyens", affirme-t-il sous les acclamations de la foule. Très amer, le député Républicain annonce que l'Apr se donne le droit de répliquer à toutes les attaques de l'opposition.



"Les élections ne sont qu'un champ de compétition dans lequel le meilleur doit l'emporter. Nous avons affaire à des bandits et des agresseurs qui avaient juré que les élections n'allaient pas avoir lieu. Nous n'allons attaquer personne mais je peux vous jurer qu'aucun agresseur des militants de Bby ne sortira vivant de la commune de Biscuiterie. Dans le cas contraire, celui qui a un singe pourra même lui donner le nom de Djibril War", tonne le plaideur investi à la 21e position sur la liste nationale de Benno Bokk Yakaar.



