Djily Création brise le silence: "Lika Dioum, Nadège et moi, la vérité sur les photos obscènes" Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2017 à 11:26

Djily Guèye, plus connu sous le sobriquet de « Djily Création» a réagi sur l’arrestation de son ex-épouse Nadège Da Souza.



En entretien avec L’Observateur, le couturier des célébrités nie être mêlé ni de près ni de loin à cette affaire, qui fait les choux gras de la presse people.



«Je ne peux pas entrer dans le fond. Attendons de savoir ce qu’en dit la justice. Mais que ça soit clair, aucune de mes photos ne figurent parmi celles supposées publiées. Je n’ai rien à voir dans cette affaire et rien ne me lie non plus à Lika.



C’est une amie de Nadège qui a vécu avec nous à la maison. On a vécu sans problème et on entretenait de bons rapports. Contrairement à ce qui est écrit, Lika n’est pas ma maîtresse et je n’entretiens aucune relation amoureuse avec elle. Lika ne m’a jamais envoyé de photo ni d’audio. Quant à Nadège, c’est une femme que je respecte beaucoup.



Depuis la Dic, je l’épaule. Hier, au tribunal, j’étais là-bas jusqu’au moment on l’a emmenée en prison. Il faut que vous sachiez une chose. Nadège est mon amie. Malgré notre divorce, on n’a aucun problème… » précise-t-il.



