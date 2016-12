Docteur Cheikh Kanté (DG du port autonome de Dakar) « Notre chiffre d’affaires a cru d’une manière jamais égalée dans l’histoire du Port » L’objectif du Docteur Cheikh Kanté est de faire du Port de Dakar, le moteur de l’émergence du Sénégal. Lui qui est d’abord un manager plus préoccupé par l’avenir du port de Dakar, au cœur de la compétitivité de l’économie sénégalaise, que par des intérêts particuliers. Il l’a fait savoir lors d’un entretien accordé à nos confrères du quotidien, l’observateur.

Morceaux choisis : "Le port de Dakar bouge dans le bon sens et à ma grande satisfaction, aussi bien les spécialistes que les profanes le disent. Par exemple, nos terminaux spécialisés sont parmi les meilleurs. Le terminal vraquiers de Necotrans à une performance d’environ 30 000 tonnes par jour.



Le terminal Roro est réalisé environ 75 000 véhicules en 2015, le wharf pétrolier, qui avait une performance réduite de 250 tonnes/heure, en est à ce jour à 2000 tonnes/heure. Ce qu’on faisait en une semaine se fait désormais en une demi-journée, avec des économies d’échelle.



Le terminal à conteneurs de DPW se porte bien, avec une croissance pour cette année de 150%, qui sera exceptionnelle en 2016 ! De 454 050 EVP à mon arrivée en 2012, nous allons faire 600 000 EVP cette année. En tonnage global, de 10 millions de tonnes en 2012 quand j’ai pris le gouvernail, nous allons à coup sûr dépasser les 16 millions de tonnes.



Notre chiffre d’affaires a cru d’une manière exceptionnelle et jamais égalée dans l’histoire du port. De 28 milliards environ en 2012, nous allons dépasser le cap des 40 milliards. Nous sommes leader sur le corridor malien, avec un monopole de 70% sur le conteneur et 60% sur le conventionnel.



Les spécialistes et les clients ont donc raison de m’avoir donné une bonne note, de même que les organisations internationales, qui nous décernent des prix. Cependant ce qui reste à faire est de loin plus important que ce que nous avons déjà réalisé.



« L’émergence de l’Afrique en général et du Sénégal en particulier, passera par les ports », dit docteur cheikh Kanté. Lui, qui soutient que 95% des recettes douanières passent par le port. Ma complicité avec le DG des douanes, qui est un bon soldat de l’économie, a fait grimper les recettes douanières cette année. Il s’y ajoute que le port est le réceptacle naturel de la croissance de notre pays. C’est pourquoi nous nous étions déjà préparés à cette tonalité, en tenant compte dans notre vision, des enjeux économiques, sociaux, d’aménagement du territoire et de leadership qui doivent accompagner le Pse du président Macky Sall, dont je m’honore de la confiance qu’il m’accorde et qui me motive au quotidien.



Au fil du temps, je me suis forgé mon opinion : l’émergence de l’Afrique en général et du Sénégal en particulier, passera par les ports. Je suis en train de finaliser un livre qui va paraître dans quelques semaines, pour partager mes réflexions avec les décideurs".



