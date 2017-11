Domestiques sénégalaises à l’étranger : « Un jour, j’ai compris qu’on m’avait vendue !»

Lorsque Boury raconte son séjour en Arabie Saoudite, la colère et la peur le disputent au dégoût.

« C’était l’enfer. Le premier jour, ils m’ont touché les cuisses et les fesses. Pendant que je travaillais, les fils du patron me reluquaient tout le temps. Je dormais habillée, un couteau à la main. »



Boury est née et a grandi à Dakar, dans le quartier de la Sicap Liberté. A vingt ans, après avoir arrêté ses études d’architecture à la suite d’une grossesse, elle commencé à travailler comme serveuse dans des restaurants.



Puis en 2015, après son divorce, elle part travailler comme femme de ménage en Arabie saoudite sur les conseils de sa mère, dont une des amies tient « une agence de recrutement ». Elle a 25 ans et un enfant de 5 ans., qu’elle laisse chez sa mère. Sur place, elle ne sera jamais payée pour le travail effectué.



« Je suis arrivée chez mes employeurs à 5h du matin. Ils ont pris ma valise et l’ont renversée. Ils ont pris tout le matériel électronique. J’ai dit : et le passeport ? Ils m’ont répondu : ça aussi, on le garde ».



Mais le pire commence le jour où elle exprime la volonté de rentrer au Sénégal. D’abord, sa patronne essaie de la placer chez quelqu’un d’autre ; ensuite les propositions plus dégradantes arrivent. Le frère de ma patronne me dit : « tu peux venir chez moi. Chaque fois que j’aurai envie de sexe, tu seras à ma disposition et, dans six mois, tu auras de l’argent, une maison et même une voiture à envoyer au Sénégal !».



« Quatre hommes de la famille m’ont fait une proposition similaire », ajoute-t-elle.



Finalement Boury découvre la raison pour laquelle on ne l’avait jamais payée : « Au Sénégal, on m’avait vendue. Ma patronne m’a affirmé avoir payé l’équivalent de 2 millions de francs CFA (plus de 3000 euros) et elle a précisé : J’ai payé ton billet, ton visa et j’ai donné de l’argent à ton agence pour te faire venir, donc tu n’iras nulle part tant qu’ils ne me rembourseront pas ou ne me donneront pas une autre fille ! »



Intermédiaires véreux



Boury n’est pas la seule dans ce cas. Selon le Global Slavery Index 2017 publié par la Walk Free Foundation, une organisation qui se bat contre la traite des humains, il y aurait 40,3 millions de victimes d’esclavage moderne en 2016 : parmi elles, de nombreuses domestiques asiatiques et africaines. Sur 67,1 millions de travailleurs domestiques dans le monde, 11,5 millions sont des migrants, selon le Bureau International du Travail (BIT), et parmi ceux-ci, 73,4% sont des femmes.



Comme Boury, on estime que chaque année, des centaines de Sénégalaises –aucune statistique fiable n’est disponible- vont travailler comme femmes de ménage à l’étranger, principalement en Mauritanie, au Maroc, au Liban, au Koweit et en Arabie saoudite.



Au Sénégal, le taux de chômage est de 25%, et pour les femmes peu instruites, le travail le plus accessible est celui de bonne à tout faire, pour environ 70 euros par mois ; une misère comparée aux promesses faites par des agences de recrutement illégales ou par des intermédiaires véreux qui font miroiter aux femmes une situation autrement enviable, hors des frontières sénégalaises.



Las, pour les domestiques qui cherchent à échapper à l’exploitation au Sénégal, le scénario se répète à l’identique, voire en pire, à l’extérieur. Seules dans un pays étranger dont elles parlent rarement la langue, enfermées à domicile, sans papiers ni téléphone (confisqués par le patron), elles travaillent toute la journée, sans jour de pause, congé ou arrêt maladie, pour un salaire dérisoire quand il n’est pas tout simplement inexistant. Et les moins chanceuses sont victimes de violences psychologiques, physiques ou sexuelles.



« Certaines sont en prison »



Emilie Diouf, 34 ans, a travaillé au Maroc grâce à l’entregent d’une cousine qui y officiait comme « petite bonne ». Aujourd’hui, rentrée à Keur Massar, à 20 km à l’est de Dakar, elle se souvient du « cas d’une fille de 25 ans violée par son employeur » : « Lorsqu’elle l’a dit à sa patronne, celle-ci lui a rétorqué que jamais son mari n’aurait fait ce genre de choses et elle l’a chassée. Peu après, on a su qu’elle était enceinte et puis on n’a plus eu aucune nouvelle. Elle ne connaissait personne au Maroc ».



Autre témoignage, celui de Ndèye Ndoye, 32 ans. En août 2015, alors qu’elle était au chômage après une expérience sans aucun contrat dans un salon de manucure, elle est partie au Liban, où on lui a fait miroiter un salaire de 450 euros par mois. Mais sur place, elle a vite déchanté : « Ils me battaient. Le mari m’insultait : « Tu es une esclave, nous ne respectons pas les Noires ici. » Parfois ils me laissaient sans rien à manger ? Je devais me réveiller à 6 h du matin et travailler jusqu’à 1h le lendemain. Je devais tout faire et la maison était trop grande. Je ne pouvais pas me reposer, je ne pouvais jamais m’asseoir!»



Comme Boury, ce n’est qu’au moment où ces femmes insistent pour rentrer au Sénégal qu’elles découvrent avoir été arnaquées et vendues. Elles doivent choisir entre deux solutions, soit attendre que leur agence leur envoie « une remplaçante » soit prendre la fuite.



Celles qui disposent d’un portable ou d’une connexion internet cherchent de l’aide auprès de leur entourage, de l’ambassade ou même des médias sénégalais ; les autres sont obligés de s’enfuir, au risque de tragiques épilogues. « Ils ont tué beaucoup de filles là-bas. Certaines ont disparu ou fini en prison », affirme Boury.



Ainsi de Mbayang Diop, 22 ans, partie en Arabie saoudite pour gagner de quoi élever son fils et prendre soin de ses parents, âgés et malades. Accusée d’avoir tuée sa patronne, elle est détenue dans une prison saoudienne depuis juin 2016 et a été condamnée à mort.



Au Sénégal, Mbayang Diop est devenue l’icône de la bataille pour les droits des domestiques.









Le Monde.fr