Dominique Strauss-Kahn reçu par le Président Macky Sall

Revoilà Dominique Strauss-Kahn (DSK) ! L'ancien patron du Fonds Monétaire International ( FMI) accusé de viol par la guinéenne Nafissatou Diallo est dans nos murs. Selon le quotidien L'As, Dominique Strauss-Kahn a été reçu hier, par le Président Macky Sall en compagnie des ministres Amadou Bâ et Birima Mangara. On ignore les raisons de son déplacement à Dakar où sa présumée victime s'est faite une nouvelle vie. Au Sénégal, Nafissatou s’est installée dans un quartier très chic de Sacré-Coeur 3 et s’est lancée dans un grand projet: le rachat d’un immeuble de trois étages dans le quartier tendance de Sicap Liberté 1 à Dakar.