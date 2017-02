Don controversé de la Première dame aux Imams et Ulémas de Saint-Louis: La Fondation 'Servir le Sénégal" sort de sa réserve Apres la sortie des Imams et Ulémas de Saint-Louis qui soutiennent n'avoir reçu aucun don de la part de la Fondation "Servir Le Sénégal", c'est au tour de cette organisation d'apporter sa part de vérité dans cette polémique qui défraie la chronique. Selon cette dernière qui s'est fendue d'un communiqué parvenu à la rédaction de Leral, aucun de ses membres ou agents n’est impliqué dans l’opération portant sur ce don. Nous vous proposons in extenso ledit communiqué.

Des informations parues dans la presse ce week-end font état d’un don controversé qui aurait été fait à l’Association des imams et oulémas de Saint-Louis par la Fondation Servir le Sénégal ou sa présidente, la Première Dame du Sénégal.



Le don en question serait composé de tissus percal, de bottes, de gants, de tabliers et de combinaisons.



A ce propos, la Fondation Servir le Sénégal voudrait apporter les précisions suivantes :



1. Ni elle, ni sa Présidente Madame la Première Dame ne sont à l’origine de ce don et n’en ont été informées qu’avec la parution dans la presse des informations visées ;



2. Aucun de ses membres ou agents n’est impliqué dans l’opération portant sur ce don ;



3. Des vérifications effectuées laissent supposer que le don en question aurait été effectué par un certain Mamadou ou Mouhamed Guèye inconnu des fichiers de la Fondation Servir le Sénégal, qui aurait utilisé à l’occasion un véhicule portant l’estampille « Don de la Fondation Servir le Sénégal » ;



4. L’estampille « Don de la Fondation Servir le Sénégal » est caractéristique de tout véhicule ou matériel d’autre nature offert par la Fondation Servir le Sénégal à une tierce partie qui, dès lors, jouit des droits de propriété sur ce matériel et en dispose librement, en dehors de toute responsabilité du donateur.



Aussi, la Fondation Servir le Sénégal réaffirme avec force que ni elle, ni sa Présidente, n’ont un quelconque lien avec ce don.



Fait à Dakar le 05 février 2017



Le Vice-Président

Alioune FALL

