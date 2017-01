Donald Trump: "Je serai le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé"

Une nouvelle fois, Donald Trump a sorti une de ces répliques dont lui seul a le secret. Le président élu, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, a affirmé mercredi qu'il serait "le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé", lors de sa première conférence de presse en plusieurs mois. "Nous allons créer des emplois. J'ai dit que j'allais être le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Je le pense vraiment", a-t-il relevé, depuis sa tour new-yorkaise sur la 5e avenue, après avoir cité plusieurs groupes comme Fiat/Chrysler et Ford ayant pris des engagements concernant leurs activités aux États-Unis.



Il mène une offensive anti-délocalisations pour relancer l'activité industrielle américaine. Il a notamment promis pendant sa campagne d'imposer des droits de douane prohibitifs de 45% sur les importations chinoises. "Nous avons eu des nouvelles fantastiques au cours des deux dernières semaines. J'ai été très actif du point de vue économique pour notre pays", a relevé Donald Trump, précisant que "beaucoup de groupes automobiles vont s'installer" aux États-Unis.



Trump promet "de grandes nouvelles"



Et "de grandes nouvelles vont être annoncées dans les deux prochaines semaines de groupes qui vont construire dans le Midwest", a-t-il poursuivi, espérant que le géant automobile General Motors et que l'industrie pharmaceutique suivent l'exemple, avant que d'autres secteurs ne leur emboîtent le pas.



"Il y a une atmosphère fantastique en ce moment, une atmosphère que beaucoup de gens me disent n'avoir jamais vue auparavant", a-t-il estimé. Le taux de chômage est tombé à 4,7% fin décembre aux États-Unis, soit le niveau le plus bas en neuf ans.



BFMTV