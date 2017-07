"Donald Trump Jr. : un ouragan de catégorie 5"

Rédigé par Khary DIENE le 12 Juillet 2017 à 14:30 | Lu 217 fois

Au menu de cette revue de presse internationale du 12 juillet : les nouvelles révélations du "New York Times" concernant le fils aîné de Donald Trump, la polémique autour de l’état de santé du chef de l'État du Nigéria Muhammadu Buhari, la pénurie de grandes start-ups dans la Silicon Valley et la chanson "Gangnam Style" du chanteur sud-coréen Psy détrônée par "See You Again" de Wiz Khalifa et Charlie Puth, en nombre de vues sur YouTube.