Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Donald Trump abandonne le projet de réforme du système de santé Rédigé par Khary DIENE le 19 Juillet 2017 à 23:53 | Lu 0 fois

DÉCRYPTAGE - Lundi soir, deux sénateurs ont annoncé qu'ils voteraient contre la nouvelle mouture élaborée par les chefs de la majorité. Un revers humiliant pour la Maison-Blanche qui pose la question de la méthode de gouvernement.



La réforme de la santé promise par Donald Trump ne verra pas le jour. Exaspéré par le refus d'une poignée de sénateurs républicains de se rallier à un projet réformant la fiscalité de l'assurance maladie et la réglementation applicable aux contrats d'assurance santé, Donald Trump en appelle à un simple vote du Congrès pour «abolir Obamacare».Cette approche repousse à bien plus tard l'élaboration d'un régime alternatif. Il s'agit d'une posture politique qui n'a guère de chance de réussir: les républicains centristes et la minorité démocrate ne voteront jamais l'abrogation d'un système qui priverait d'assurance-maladie plus de 20 millions d'Américains.



L'échec de «Trumpcare» démontre que les républicains, pourtant majoritaires dans les deux chambres du Congrès, sont incapables de s'entendre sur les termes du remplacement d'«Obamacare». C'est une humiliation pour Donald Trump et pour son parti. Ils avaient fait du démantèlement d'«Obamacare» une de leurs grandes promesses électorales.



«Ne pas être capable de tenir notre promesse d'élimination et de remplacement d'“Obamacare” endommagerait sérieusement et durablement la crédibilité des républicains»

Ted Cruz, sénateur républicain.



Au-delà de l'impact de ce fiasco sur le système de santé, la question de la méthode de gouvernement de Donald Trump se repose: le nouveau président ne parvient pas à faire passer ses initiatives législatives car les républicains sont très divisés, alors que les démocrates, bien que minoritaires, restent unis dans leur opposition.



Plusieurs voix au sein du Parti républicain en appellent à une approche différente qui associerait les démocrates au processus d'élaboration des lois et rechercherait d'emblée des compromis, au lieu de tenter d'unir des républicains conservateurs avec leurs collègues centristes, pratiquement sans consulter les élus minoritaires.



La loi péjorativement appelée «Obamacare», adoptée sans les élus républicains en 2010, va donc rester en place. Quelques aménagements réglementaires décidés par l'Administration Trump pour en affaiblir l'application la rendent cependant encore plus sérieusement bancale. Pour les travailleurs indépendants ou les salariés de petites entreprises, le coût des primes d'assurance grimpe, les franchises s'envolent et les remboursements sont de moins en moins complets.



Mitch McConnell, leader de la courte majorité républicaine au Sénat, est tout aussi humilié que Donald Trump. Les amendements exigés par la droite de son parti ont déclenché l'abandon de soutiens dans son aile centriste. Il n'a pas pu convaincre 50 de ses 52 collègues. En revanche, les 48 démocrates minoritaires, résolument unis, sont convaincus qu'en bloquant une réforme peu populaire, ils prouvent que Donald Trump ne peut gouverner sans eux. «Ne pas être capable de tenir notre promesse d'élimination et de remplacement d'“Obamacare” endommagerait sérieusement et durablement la crédibilité des républicains», avait admis il y a quelques jours Ted Cruz, sénateur républicain du Texas, qui sentait le vent venir.



Trump repousse cette réforme pour s'attaquer à sa seconde grande promesse: la fiscalité



Les démocrates ont concentré leurs critiques du projet républicain sur la réforme de Medicaid qui aurait affecté les foyers les plus pauvres. Ces derniers ne paient aujourd'hui presque rien pour être assurés. Grâce à un assouplissement des conditions d'éligibilité décidé en 2010 par la loi dite «Obamacare», environ 10 millions de personnes de plus, jusqu'alors sans assurance, ont été prises en charge dans le cadre du vieux programme fédéral Medicaid. Or Medicaid est financé par l'État fédéral mais administré par chaque État. Les républicains voulaient supprimer graduellement cet élargissement de Medicaid pour laisser aux États le soin de payer l'assurance des personnes certes au-dessus du seuil de pauvreté, mais disposant de peu de ressources. Résultat probable: une quinzaine de millions d'Américains auraient été exclus du système d'ici à 2026.



Une telle réforme était inacceptable pour les démocrates ainsi que pour une poignée de républicains centristes. D'autant qu'une série de taxes destinées à financer les subventions des primes d'assurances dont bénéficiaient les Américains les plus modestes aurait été éliminée. Pour corriger les injustices créées par Obamacare, réformer la réglementation de l'assurance-maladie, mieux réguler les prix des soins et des médicaments, il faudrait remettre tant de choses sur la table que cela prendrait des mois de tractations bipartites au Capitole. Pris par le temps, Donald Trump, à court de succès législatifs, repousse cet effort à plus tard pour s'attaquer à sa seconde grande promesse: la réduction et la simplification de la fiscalité.



«Obamacare»: une loi imparfaite, difficile à réformer



Un peu plus de 20 millions d'Américains qui n'étaient pas couverts par une forme d'assurance maladie avant 2010, le sont aujourd'hui. La proportion d'Américains non-couverts est tombée de 16% en 2010 à 9% aujourd'hui, soit 29 millions de personnes sans assurance. Et leur nombre augmente à nouveau car, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'Administration cesse de sanctionner les Américains qui refusent de s'assurer comme, théoriquement, la loi de 2010 les y obligeait. Il s'agit essentiellement de jeunes en bonne santé, généralement démocrates, qui jugent ne pas avoir besoin de médecin. Leur absence du «pool» d'assurés est un facteur essentiel de la hausse des primes depuis 2010 et du déséquilibre qui accable «Obamacare».



Le sort d'un amendement rédigé par Ted Cruz, et repris dans le projet de loi la semaine dernière, illustre la difficulté de réformer la loi fétiche de Barack Obama. Obamacare concerne en fait la minorité d'Américains dont l'assurance-maladie n'est pas payée par leur employeur. Pour faire baisser les primes d'assurance obligatoires des travailleurs indépendants ou des employés de sociétés trop petites pour couvrir leur personnel, le sénateur républicain Ted Cruz proposait de réduire la liste des maux que tout contrat d'assurance-maladie doit impérativement couvrir.



L'idée était simple: les primes vont baisser si l'assuré choisit de ne pas payer pour des remboursements de frais d'accouchements, des traitements de maladies mentales ou de maladies liées à la consommation de drogues. Les démocrates, soutenus sur ce point par les compagnies d'assurances, ont dénoncé cette approche. À leurs yeux, elle représentait une entorse au principe de l'universalité de la couverture qui placerait les foyers modestes en situation défavorable. Et surtout cette dualité de couverture aurait rendu encore plus chère l'assurance complète, puisque, par exemple, les Américains ne désirant plus d'enfants ou ayant passé l'âge d'en avoir, ne seraient plus dans le «pool» unique des assurés et ne subventionneraient donc plus les jeunes foyers.



Ted Cruz pointait néanmoins du doigt un impératif nécessaire à toute réforme: faire baisser les primes payées par les non-salariés. La prime familiale moyenne mensuelle a grimpé de 23% par rapport l'an dernier pour atteindre aujourd'hui 1021 dollars. Comme par ailleurs la franchise moyenne s'élève à 8352 dollars, une famille moyenne de travailleurs indépendants paye 20.604 dollars chaque année avant d'être pleinement assurée. C'est parmi ces quelque 10 millions Américains que l'on trouve les plus farouches critiques d'Obamacare.



source: Le Figaro Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Kenya : Pas de sexe avant les résultats des élections La fille d'Hillary Clinton mouche une journaliste de FoxNews