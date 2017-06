Donald Trump "annule avec effet immédiat" l'accord avec Cuba mais...

Jade Toussay, Le Huffington Post

Après 50 ans de gel diplomatique, les Etats-Unis et Cuba étaient depuis 2014 sur la voie de la réconciliation. Mais Donald Trump ne l'entend pas vraiment de cette oreille. Le président des Etats-Unis a annoncé ce vendredi 16 juin l'annulation avec effet immédiat de l'accord conclu entre Washington et La Havane fin 2014, dénonçant depuis Miami le caractère "brutal" du régime castriste.



Il a dénoncé dans son discours l'accord conclu par son prédécesseur Barack Obama qui "n'aide pas les Cubains et enrichit le régime". "Avec effet immédiat, j'annule l'accord totalement inéquitable signé avec Cuba par la dernière administration", a-t-il lancé, promettant un "meilleur accord" pour les Cubains et les Etats-Unis.



"Maintenant que je suis président, l'Amérique va dénoncer les crimes du régime Castro", a-t-il déclaré, déplorant les souffrances des Cubains "pendant près de six décennies". "Nous savons ce qui se passe et nous nous souvenons de ce qui s'est passé", a-t-il ajouté.



Une annonce retentissante mais...



L'annonce se voulait forte. En réalité, le président américain ne devrait pas détricoter l'intégralité des mesures de rapprochement mises en place par Barack Obama. Le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays n'est ainsi pas remis en cause.



Le secteur du tourisme pourrait en revanche être concerné. La veille, un responsable américain avait annoncé que le président souhaitait interdire des transactions avec les entités contrôlées par l'armée cubaine, omniprésentes dans le secteur du tourisme, et une application plus stricte des restrictions sur les voyages vers l'île communiste.



Près de 300.000 Américains se sont rendus sur l'île au cours des cinq premiers mois de 2017, soit un bond de 145% sur un an. En 2016, Cuba avait accueilli 284.937 visiteurs des Etats-Unis, 74% de plus qu'en 2015.



