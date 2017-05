Donald Trump au Moyen-Orient: Un baptême du feu très périlleux

Chaque jour de la semaine a apporté son rebondissement : sur les liens de l'équipe Trump avec la Russie ; sur ses révélations d'informations classées secret défense au ministre russe des Affaires étrangères ; sur sa tentative d'intervenir sur les enquêtes en cours.



Pour Donald Trump, qui parle volontiers de « la pire chasse aux sorcières de l'histoire des Etats-Unis » à ce sujet, la tournée à l'étranger va lui apporter une bouffée d'air pur. Mais ses conseillers sont inquiets, car personne ne sait si l'imprévisible Donald Trump suivra les recommandations des spécialistes.



Un voyage trop long, un programme trop chargé

En Arabie saoudite, le président américain participera à un sommet avec 50 dirigeants de pays musulmans. Il doit prononcer devant eux le discours fondateur de sa politique moyen-orientale, et leur faire comprendre notamment, qu'il souhaite lutter contre le terrorisme, et non contre l'Islam. Adepte de Twitter, le président américain doit aussi participer à un forum en direct sur le réseau social avec de jeunes musulmans.



Dans la même semaine, il doit également visiter les lieux saints des trois grandes religions monothéistes, et parler au pape François, aux Israéliens et aux Palestiniens.



Dans un voyage très long, trop long selon certains, où chaque mot va compter, chaque mouvement sera interprété, les pièges sont multiples pour un président qui n'aime pas lire les dossiers et n’en fait pas mystère.



En termes de communication, le programme est trop chargé, selon certains membres de l'entourage. A chaque étape, un discours ou une rencontre essentielle, qui sera effacé par l'étape suivante.



Ce baptême du feu de Donald Trump sur la scène internationale sera tout aussi important en Europe ou au Proche-Orient qu'en politique intérieure, où le président a besoin de soigner son image écornée.



walfquotidien