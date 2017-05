Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Donald Trump aux chefs d'Etat arabes: "l'Amérique ne mènera pas à votre place la guerre contre le terrorisme" Rédigé par la redaction le 22 Mai 2017 à 16:01 | Lu 32 fois Les pays du Golfe doivent mettre le bleu de chauffe s'ils veulent gagner la guerre contre le terrorisme. Le Président américain Donald Trump a précisé que les Américains ne mèneront pas cette guerre à leur place, en s'adressant à la cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement ayant pris part au sommet arabo-islamo-américain en Arabie Saoudite.

A Ryad, c'est un Donald Trump tout à fait métamorphosé qui s'est adressé à la Ummah lors de ce sommet. L'expression "terrorisme islamique radical" a ainsi disparu de son vocabulaire. Mieux, dans son adresse, il s'est dit porteur d'un message "d'amitié, d'espoir et d'amour" en direction des musulmans du monde.



Ayant tourné le dos à l'islamophobie, le chef de l'Exécutif américain a tenté de ratisser large en vue de sceller des partenariats dans le Proche et le Moyen-Orient ainsi qu'en Afrique, dans la lutte contre le terrorisme. D'autant plus qu'il est maintenant d'avis que le combat contre le terrorisme dans le monde "n'est pas une bataille entre différentes religions ou différentes civilisations", que "c'est une bataille entre le bien et le mal. Et allant plus loin, il soutiendra qu'il s'agit d'un combat permanent entre des criminels barbares qui essaient d'anéantir la vie humaine et des gens bien de toutes régions qui cherchent à la protéger".



Avant d'exhorter les pays musulmans, sans doute certaines monarchies du Golfe soupçonnées de financer des organisations terroristes, à n'offrir 'ni refuge aux terroristes, ni financement à leurs organisations. Et il annonce dans la foulée avoir trouvé un accord avec les pays du Golfe pour justement lutter plus efficacement contre le financement du terrorisme.



Le chef de l'Exécutif américain en appellera aux dirigeants des pays musulmans présents à la conférence à isoler l'Iran, accusée d'"attiser les feux du conflit sectaire et du terrorisme."



source: walfquotidien



