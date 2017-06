Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Donald Trump embarrasse Washington en mettant en cause le Qatar Rédigé par Alain Lolade le 9 Juin 2017 à 10:31 | Lu 201 fois Dans la crise qui oppose l’Arabie saoudite et le Qatar, le président a pris mardi matin, le parti de Riyad, avant de se raviser et d’appeler à l’unité.







« Au cours de mon récent voyage au Moyen-Orient, j’ai déclaré qu’il ne pouvait plus avoir de financement pour l’Idéologie Radicale. Les dirigeants ont désigné le Qatar - Voyez ! », a écrit M. Trump sur le réseau social, en soutenant sans la moindre nuance des accusations saoudiennes et émiraties exprimées de longue date à l’encontre de Doha.

Suivre Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look! 12:06 - 6 Jun 2017 86 481 86 481 Retweets 75 319 75 319 j'aime Twitter Ads info and privacy

Dans un autre message, le président a même espéré que cette crise soit « peut-être » synonyme du « début de la fin de l’horreur du terrorisme ».

Suivre Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump ...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! 13:44 - 6 Jun 2017 43 118 43 118 Retweets 65 877 65 877 j'aime Twitter Ads info and privacy

Circonspection à Washington



La veille, l’ambassadrice américaine au Qatar, Dana Shell Smith, une diplomate de carrière en poste depuis 2014, avait répondu à sa manière aux accusations de Riyad et d’Abou Dhabi, en republiant sur Twitter deux messages datant d’octobre 2016, soulignant les efforts de l’émirat dans la lutte contre le financement du djihadisme.

Suivre Dana Shell Smith ✔ @AmbDana Seems a good time to RT this one. https://twitter.com/ambdana/status/791269611723423744 … 05:03 - 5 Jun 2017 816 816 Retweets 855 855 j'aime Twitter Ads info and privacy Suivre Dana Shell Smith ✔ @AmbDana And this https://twitter.com/usembassyqatar/status/791170745175015424 … 05:05 - 5 Jun 2017 661 661 Retweets 467 467 j'aime Twitter Ads info and privacy



Doha est partie prenante de la coalition mise sur pied par le prédécesseur de M. Trump, Barack Obama, pour lutter contre l’organisation Etat islamique (EI). Le Qatar héberge surtout une importante base aérienne américaine à Al-Udeid, centrale pour l’organisation des raids contre l’EI.



Ironie de l’histoire : les forces américaines s’y sont installées après avoir quitté l’Arabie saoudite en 2003. Interrogé dans les couloirs du Congrès alors qu’il n’avait pas encore pris connaissance du message, le président républicain de la commission des Affaires Etrangères du Sénat, Bob Corker, est resté médusé.



Le message du président a laissé circonspect le Pentagone. « Je ne peux vous être d’aucune aide », a répondu son porte-parole, Jeff Davis, aux questions des journalistes au cours d’une conférence de presse. Il a ajouté toutefois qu’«au niveau des opérations militaires », la crise « n’a pas eu d’impact » pour l’armée américaine.



« Nous continuons d’être reconnaissants aux Qataris pour leur soutien de longue date à notre présence et nous n’avons pas de projet de changer notre position au Qatar », a-t-il conclu.



Les Etats-Unis veulent une « désescalade » rapide, assure Spicer



Tout en estimant que les messages sur Twitter de M. Trump, avaient la même valeur qu’un communiqué officiel de la Maison-Blanche « parce qu’il est le président des Etats-Unis », son porte-parole, Sean Spicer, a indiqué pour sa part, que les États-Unis souhaitent une « désescalade » rapide et un rétablissement d’une « coopération » régionale jugée indispensable. Il a ajouté que le président avait été ravi de l’entretien qu’il avait pu avoir avec l’émir du Qatar, le cheikh Tamim Al-Thani, lors du sommet régional organisé à Riyad, le 21 mai.



Au terme d’une conversation téléphonique avec le roi d’Arabie saoudite Salman ben Abdelaziz Al-Saoud, dans l’après-midi, M. Trump a semblé revenir sur sa rhétorique matinale en appelant à son tour, à l’unité des pays du Golfe.



L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis reprochent au Qatar son positionnement régional, à la fois sa modération vis-à-vis de l’Iran, qui partage avec l’émirat un important gisement gazier offshore, et son soutien à l’organisation des Frères musulmans.



Des élus républicains du Congrès souhaitent également que ce mouvement présent dans de nombreux pays de la région, soit inscrit sur la liste noire américaine des organisations terroristes. Depuis son adoption en 2016, une loi, le Justice Against Sponsors of Terrorism Act, vise pourtant directement l’Arabie saoudite.



Elle permet à des cours fédérales américaines de poursuivre des États étrangers liés à des actes terroristes. L’objectif affiché est de permettre à des familles de victimes du 11-Septembre, de se tourner contre Riyad. Quinze des dix-neuf kamikazes impliqués dans des attaques, étaient en effet de nationalité saoudienne.



Le Monde







