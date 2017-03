Donald Trump est furieux des vacances à la neige de sa fille Ivanka

Il n'y a pas un jour où Donald Trump ne fait pas parler de lui en dehors de la politique. Après ses relations tendues avec sa femme Melania, ses sorties douteuses pointées par les internautes et ses enfantillages, c'est le tour d'une tout autre affaire. Cette fois-ci, le président des Etats-Unis est très mécontent. La raison ? Sa fille Ivanka et son mari Jared Kushner sont partis en vacances dans le Colorado en famille. Il faut dire que Donald Trump est très proche de sa fille et surtout de son époux, qu'il a nommé Haut conseiller en janvier 2017. La journée de vendredi 24 mars a été très chargée pour Donald Trump. Il a essuyé une défaite retentissante.



Alors qu'il travaillait depuis longtemps sur un texte visant à annuler une réforme de santé mise en place par Barack Obama, le président des Etats-Unis a été obligé d'abandonner son projet. "Trump est agacé que son gendre et conseiller n'ait pas été là à ce moment crucial", explique à CNN une source proche du président. Lorsqu'Ivanka et ses enfants ont pris l'avion privé de Donald Trump pour s'envoler dans le Colorado, Jared est pourtant bien resté à Washington aux côtés du président, avant de finalement les rejoindre. Mais il semblerait bien qu'il n'ait pas été auprès de Donald Trump pendant cet échec cuisant...



source: Closer