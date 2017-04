Donald Trump ose faire ce qu'aucun président des Etats-unis n'a osé!

L'administration Trump a finalement dévoilé les grandes lignes de sa réforme fiscale, qui s'appuie majoritairement sur des baisses d'impôt. Le Secrétaire du trésor Steven Mnuchin a promis, mercredi matin dans une entrevue à The Hill, qu'il s'agirait des plus importantes baisses d'impôt de l'histoire du pays.



Dans une tentative de favoriser la croissance de l'économie américaine et de rendre les entreprises plus compétitives à l'échelle internationale, le président Trump propose d'établir le taux maximal d'imposition des entreprises à 15%, bien en deçà du taux maximal actuel de 35 %.



«Il s'agirait de la plus grande baisse d'impôt et de la plus importante réforme fiscale de l'histoire du pays!», a affirmé Mnuchin, alors que l'administration Trump devrait présenter les principes de son plan, mercredi après-midi. On peut alors affirmer que Donald Trump vient de faire ce qu'aucun président des États-Unis n'a osé!