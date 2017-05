Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Donald Trump s'en prend à Michelle Obama... Rédigé par la rédaction le 3 Mai 2017 à 20:11 | Lu 204 fois Le nouveau président républicain prend bien soin de défaire tout ce que son prédécesseur (et son épouse) avait mis en place.

Déjà - ou seulement, c'est au choix - cent jours que Donald Trump a pris le relais de Barack Obama comme président des Etats Unis. Une date anniversaire pour laquelle il s'est offert un spot télé à sa gloire alors qu'il est attaqué et critiqué de toutes parts. Sa dernière décision a d'ailleurs dû énerver Michelle Obama...

Pendant ses huit années comme First Lady, Michelle Obama a fait de la lutte contre l'obésité infantile son cheval de bataille. Très soutenue par les entreprises, les stars et l'opinion publique dans ses efforts pour aider les jeunes Américains à être en meilleur santé, elle voit aujourd'hui son action mise à mal par Donald Trump. En effet, le nouveau président a donné son accord pour que soit supprimée la loi imposant aux cantines scolaires publiques des restrictions sur les quantités de sel et sur les produits sucrés ainsi que des augmentations de céréales complètes dans les repas. Pendant ses huit années comme First Lady, Michelle Obama a fait de la lutte contre l'obésité infantile son cheval de bataille. Très soutenue par les entreprises, les stars et l'opinion publique dans ses efforts pour aider les jeunes Américains à être en meilleur santé, elle voit aujourd'hui son action mise à mal par Donald Trump. En effet, le nouveau président a donné son accord pour que soit supprimée la loi imposant aux cantines scolaires publiques des restrictions sur les quantités de sel et sur les produits sucrés ainsi que des augmentations de céréales complètes dans les repas.

Ces critères permettaient pourtant aux écoles de toucher des subventions gouvernementales supplémentaires. Les nouvelles autorités ont déclaré que ces mesures étaient inefficaces, affirmant que de trop nombreuses quantités de nourriture étaient jetées à la poubelle et que le coût du programme tournait au dessus du milliard de dollars. Quant au potager de la Maison Blanche, nul doute qu'il est appelé à disparaître... Michelle Obama, qui n'a pas officiellement réagi à cette décision, était l'invitée le 27 avril de la conférence de l'American Institute of Architects. A cette occasion, quelqu'un lui a demandé de s'expliquer sur sa fameuse moue lorsque Melania Trump lui a offert un cadeau lors de la cérémonie d'investiture de son époux. "Pendant ce moment précis de transition, juste avant que les portes ne s'ouvrent et que nous accueillions la nouvelle famille présidentielle, nos filles [Malia et Sasha, ndlr] étaient en train de sortir par la porte de derrière, en pleurs et disant au revoir à tout le monde. Je ne voulais pas avoir les larmes aux yeux parce que les gens auraient juré que je pleurais à cause du nouveau président", a-t-elle expliqué.

Donald Trump a désormais passé le cap des cent jours dans la peau du président et il a accordé un entretien à l'émission CBS This Morning. Au cours de cette interview, on lui a demandé s'il a toujours des échanges avec son prédécesseur et il n'a pas spécialement aimé... "Il a été très bien avec moi dans ses déclarations et quand j'étais avec lui, mais après, il n'y a plus eu de contacts (...) J'ai mon avis, vous pouvez avoir le vôtre. Bon, ça suffit, merci, merci", a-t-il répondu en écourtant l'interview.



source: Purpeople

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Voilà ce qui arrive quand on demande à Donald Trump de s'expliquer sur Barack Obama Une traductrice du FBI a épousé un jihadiste de Daesh qu'elle surveillait