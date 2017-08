Donald Trump s’octroie trois fois plus de jours de vacances que Barack Obama

Rédigé par Alain Lolade le 7 Août 2017

Donald Trump s’est envolé vendredi dernier, pour passer plus de deux semaines de vacances dans l'un de ses clubs de golf, dans le New Jersey. La presse américaine en a profité pour comptabiliser ses jours de « loisirs » ; résultat, week-end inclus, le président américain a déjà pris cette année trois fois plus de congés que son prédécesseur.