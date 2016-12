Donald Trump salue « l’intelligence » de Poutine face aux sanctions américaines

Le président élu des Etats-Unis, Donald Trump, a salué vendredi 30 décembre le « joli coup » du président russe, Vladimir Poutine, après que celui-ci a décidé plus tôt dans la journée de ne pas expulser de diplomates américains, au lendemain des sanctions prises par le président sortant, Barack Obama, contre la Russie



« J’ai toujours su qu’il était très intelligent », a ajouté sur Twitter le futur chef de l’Etat républicain, qui sera investi le 20 janvier. Le tweet de Donald Trump, « épinglé » sur sa page pour être mis en avant, a été partagé par l’ambassade russe à Washington.



Au lendemain des sanctions américaines contre la Russie, accusée d’ingérence lors de la campagne présidentielle états-unienne, Moscou a laissé planer la menace de représailles, sans pour l’instant passer à l’acte.



Trente-cinq diplomates russes expulsés



« Nous n’allons expulser personne », a assuré Vladimir Poutine, vendredi, alors que son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, avait proposé d’expulser trente-cinq diplomates américains. La Russie se réserve toutefois « le droit de prendre des mesures de rétorsion », et « restaurera les relations russo-américaines au vu de ce que sera la politique du président américain élu Donald Trump », a précisé le président russe.



Jeudi, le président démocrate en fonction, Barack Obama, avait annoncé des sanctions contre la Russie, dont « les cyberactivités avaient pour but d’influencer l’élection » présidentielle américaine du 8 novembre. Trente-cinq diplomates (et leurs familles) de l’ambassade de Russie à Washington et du consulat à San Francisco ont notamment été déclarés persona non grata pour avoir agi « de façon inconséquente au regard de leur statut diplomatique. »



