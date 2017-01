Dopage : Paris Jackson: « Mon père Michael Jackson a été assassiné »

Dans une entrevue rare et profonde avec Rolling Stone, Paris Jackson, la fille de 18 ans du défunt roi le Pop Michael Jackson et Debbie Row, a parlé de sa vie depuis la mort de son père en 2009.



Elle dit qu’elle se considère Noire et croit que son père a été tué. A cet effet, elle a dit: Je me considère Noire, mon père me regardait dans les yeux et il pointait son doigt vers moi et disait Tu es Noir. Sois fière de tes racines ». Et je disais, ‘OK, c’est mon père, pourquoi me mentirait-il?’ Alors je crois juste ce qu’il m’a dit. Parce que, à ma connaissance, il ne m’a jamais menti.



À la mort de Michael Jackson, Paris a blâmé le Dr Conrad Murray, qui lui a administré une surdose de médicaments, mais aussi la société AEG Live qui s’occupait de la tournée This Is It. Elle ne pense cependant pas que la drogue et son abus a tué son père. Au lieu de cela, elle croit qu’il a été assassiné.



Absolument, Parce que c’est évident. Toutes les flèches pointent vers cela. Cela ressemble à une théorie de conspiration totale et cela ressemble à des conneries, mais tous les vrais fans et tout le monde dans la famille le sait. C’était une mise en scène. C’était des c0nneries.

Il nous donnait des indices sur des gens qui voulaient s’en prendre à lui. Et à un moment donné, il disait même: Ils vont finir par me tuer«



Lorsqu’on lui a demandé qui elle croit pourrait avoir tué Michael Jackson, Paris a dit:



Pendant ce temps, Paris attend son temps pour tenter de confronter le tueur présumé aux conséquences de ses crimes. « Je le veux, mais c’est un jeu d’échecs ».



A propos de réclamer la justice pour la mort de son père, elle affirme, « Et j’essaie de jouer au jeu d’échecs à la meilleure façon ».



Dans l’interview, Paris Jackson évoque aussi son enfance magique à Neverland et son adolescence compliquée. Plusieurs fois, elle a tenté de mettre fin à ses jours. « Je me détestais et je n’avais aucune estime de moi-même. Je pensais que je faisais tout de travers et que je ne méritais pas de vivre. » Paris confie qu’elle a été violée à l’âge de 14 ans par un inconnu. « Je n’ai pas envie de donner de détails, mais ça a été très difficile et à l’époque, je n’en ai parlé à personne. »



Afrikmag