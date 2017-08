Dortmund: Dembélé a séché l’entraînement et se dirige vers le Barça Peter Bosz, l’entraîneur de Dortmund, a expliqué ce jeudi face à la presse, qu’Ousmane Dembélé ne s’était pas présenté à l’entraînement. Sans donner d’explications. De quoi accréditer la thèse d’un départ.

Ousmane Dembélé est-il en train de forcer son destin? C’est bien possible. L’ailier de Dortmund ne s’est pas présenté à l’entraînement ce jeudi, alors qu’il y était attendu. "Nous avons essayé de le joindre. Il ne répond pas. Nous ne savons pas où il est et nous espérons qu’il ne lui est rien arrivé de mal", a expliqué son entraîneur, Peter Bosz, devant la presse.



Le Barça veut en faire le successeur de Neymar



Après une belle première saison au BVB, l’international français de 20 ans est devenu la priorité du FC Barcelone, bien décidé à en faire le successeur de Neymar. Une perspective qui semble faire saliver l’ancien Rennais. Avec cette absence inattendue, son départ se précise.



Selon L'Equipe, Dembélé est attendu dans les prochaines heures en Catalogne afin de signer un contrat de longue durée avec le club blaugrana. Son transfert pourrait être finalisé dans la journée.

