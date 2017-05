Dossier Khalifa Sall : La défense obtient un renvoi pour le 11 mai

La seconde étape de la bataille de procédure dans l’affaire Khalifa Sall n’a pas eu lieu hier. Car la Chambre d’accusation a renvoyé le dossier à jeudi prochain, 11 mai. Les avocats de la défense ont sollicité un renvoi au motif qu’ils veulent répondre aux écritures des conseils de l’Etat. En effet, les avocats du maire de Dakar et de ses coïnculpés ont introduit devant la Cour d’appel, une requête en annulation de la procédure pour cause de nullités relatives au réquisitoire du parquet. Ils ont également soulevé une exception d’inconstitutionnalité liée au statut des Inspecteurs généraux d’Etat, plus particulièrement au rapport de l’IGE ayant conduit leurs clients en prison depuis le 7 mars dernier.



Les juges de la Chambre d’accusation devaient statuer sur cette requête mais les avocats des inculpés ont demandé que l’audience soit renvoyée. D’après nos sources, les conseils de l’Etat ont tenté de s’opposer à ce renvoi mais sans succès. Me Baboucar Cissé se dit surpris par cette demande et parle de “dilatoire” de la part de ses confrères. “C’est hier (mercredi) à 18 heures qu’ils ont envoyé leurs observations et nous y avons répondu. Qu’est-ce qu’ils veulent de plus ?” a-t-il pesté.



De l’avis de ce conseil, membre du pool d’avocats de l’Etat, “la défense sait que les carottes sont cuites pour leurs clients. C’est pourquoi elle initie des procédures qui n’ont aucune chance de prospérer”. Le mieux, selon lui, c’est de laisser l’instruction suivre son cours pour que le procès puisse se tenir. Si celui-ci devait se tenir, Khalifa Sall et ses collaborateurs vont répondre des chefs d’association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics portant sur 1,8 milliard de francs CFA, d’escroquerie sur des deniers publics, blanchiment, faux et usage de faux…. L’édile socialiste et ses co inculpés sont poursuivis dans le cadre de la gestion de la caisse d’avance de la Mairie de Dakar.



Source: EnQuête