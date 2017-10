Dossier Ressources Naturelles : Impossible de faire confiance au Ministre de l’Intérieur, selon Mamadou Lamine Diallo

A partir du mois d'août 2016, je lance le débat économique avec Macky Sall comme il l'a demandé. Tous les mardis, je poserai la question économique de la semaine (la QES TEKKI).



Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki.



Questekki 64 du mardi 17 octobre 2017



Dossier Ressources Naturelles : Impossible de faire confiance au Ministre de l’Intérieur



Dans la galaxie de Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye fait bonne figure, Ingénieur d’une grande école respectable, il est bien différent de tous ces imposteurs docteur ou expert en tout genre qui se font nommer à des postes de responsabilité. Il sait ce qu’il fait d’autant plus qu’il se réclame héritier d’Alboury Ndiaye qui, pour beaucoup, doit être considéré comme héros national



Mais, on ne peut pas lui faire confiance pour trois raisons.

1. Il n’a pas hésité en toute connaissance, de faire un faux rapport de présentation d’un décret sur les capacités techniques de Petro tim et Petro asia faisant perdre au peuple sénégalais au moins près de 150 milliards de gaz naturel



2. Il fait inscrire dans le code minier que les ressources minières appartiennent à l’Etat en contradiction flagrante avec la constitution de mars 2016 qui soutient que les ressources naturelles et donc les ressources minières appartiennent au peuple.



3. Il a fermé les yeux sur la ponction opérée par Necotrans sur les sociétés minières, (les cimentiers et les phosphatiers surtout) près de 5 milliards par an pour un soi disant ticket d’entrée de deux milliards environ, non comptés les centaines de millions payés aux compagnies étrangères à cause des surestaries.



Dossier Nouveau : Qui paie commande



Le Ministre Serigne Mbaye Thiam intelligent, travailleur et méthodique a manifestement flanché sur le dossier Yavuz Selim. A l’évidence, il a défendu un point de vue auquel il ne croît pas. En contractant un financement hasardeux et obscur de dizaines de milliards auprès de la Turquie pour construire le Centre Abdou Diouf de Diamniadio qui peine à justifier sa pertinence économique, Macky Sall s’est mis dans une situation de dépendance vis à vis de ce pays. Cette même Turquie est venue à la rescousse du régime pour terminer la construction de AIBD.



Erdogan est en position de force au Sénégal. Il peut exiger la fermeture d’une école privée et Macky Sall de s’exécuter. C’est vraiment comique. C’est comme si le Maroc demandait de fermer la Grande Mosquée de Dakar pour avoir participé à son financement dans les années 60 parce que l’Iman Ratib ne lui plaît pas. Illustration de l’adage des prédateurs, qui paie commande.



De plus, Macky Sall a besoin de la couverture de la Turquie pour prendre le contrôle de l’assistance au sol et mener une gestion identique à celle de M. Sylla de AHS à l’aéroport LSS.

Voilà ce qui explique le malaise de Serigne Mbaye Thiam. Il a perdu de sa crédibilité. Je vois mal comment il pourra gérer la prochaine année scolaire.



Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki.