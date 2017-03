Dossier Thomas Sankara : « La vérité doit triompher » (Claude Bartolone)

Présent à Ouagadougou depuis ce 22 mars 2017 où il a été accueilli à sa descente d’avion par Me Bénéwendé Sankara, le vice-président de la Représentation nationale burkinabè, par ailleurs avocat dans le dossier Sankara, le Président de l’Assemblée nationale française Claude Bartolone a été interrogé par la presse sur le sujet.



« Nous sommes favorables à ce que la justice française puisse répondre à toutes les demandes qui émaneront de la justice du Burkina Faso pour qu’il n’y ait le moindre doute sur les relations qui doivent exister, y compris sur ce dossier, entre la France et le Burkina», a répondu le chef du parlement français, selon ses propos rapportés par la RTB Télé. Il ajoute que « la Justice doit faire son travail et la vérité doit triompher ».



Les avocats de la famille Sankara soupçonnent des éléments français d’être mêlés à cet assassinat. «Rien ne dit aujourd’hui que la France est directement impliquée, mais quoi qu’il en soit, il faut jeter un œil sincère sur l’histoire», avait expliqué le député Pouria Amirshahi.



A noter que Claude Bartolone est présent au Burkina dans le cadre du renforcement des relations entre son pays et celui des « Hommes intègres ». Il a mis également le doigt sur le défi commun qu’est le terrorisme qui amène souvent les deux armées à collaborer. Le député français et sa délégation se sont ensuite rendus ce mercredi à Zagtouli pour visiter la centrale solaire. Le président du parlement français est présent au Burkina pour une durée de 48 heures.



Burkina24