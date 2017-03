Dossier caisse d'avance: Khalifa Sall confronté avec Mbaye Touré jeudi prochain

Le maire de Dakar et ses collaborateurs devront encore patienter avant de voir leurs avocats engager la bataille en vue de leur liberté provisoire. Hier, la défense a renoncé à déposer les demandes car le juge d'instruction a décidé de procéder aux confrontations, jeudi prochain.



Ainsi Khalifa Sall devra être confronté avec ses collaborateurs. Il s'agit notamment de Mbaye Touré, Directeur administratif et financier (DAF), Yaya Bodian, agent comptable ainsi que Ibrahima Touré et Mamadou Oumar Bocoum, deux ex-receveurs-percepteurs municipaux placés sous contrôle judiciaire.



C'est la raison pour laquelle les conseils préfèrent encore attendre jusqu'à la fin de toutes les auditions pour introduire des requêtes. Mais, il n'y a pas que le avocats qui ont fait un renoncement. Car le juge Samba Sall a lui aussi renoncé à l'audition de l'Agent judiciaire de l'Etat pour sa constitution de partie civile.



L'édile de Dakar et ses collaborateurs sont en prison depuis le 7 mars dernier. Ils sont poursuivis dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. A cet effet, le Doyen des juges d'instruction a retenu contre eux les chefs d'association de malfaiteurs, détournement de derniers publics portant sur 1,8 milliard F Cfa, escroquerie portant sur des derniers publics, blanchiment et faux et usage de faux en écriture administrative et de commerce... Après dix jours d'incarcération, les inculpés ont été entendus au fond entre le jeudi et le vendredi de la semaine dernière.



Enquête