Dossier cherté de la location : les courtiers décryptent la loi sur la baisse du loyer

Trois ans après l’entrée en vigueur de la loi portant sur la baisse du loyer au Sénégal, on note sur le terrain que cette loi n’est pas suivie par les bailleurs qui continuent d’imposer leurs prix aux locataires. Pour mieux appréhender cette question, l’équipe de votre site préféré leral.net est allée à la rencontre de certains acteurs dudit secteur.



Pour la part1 de votre dossier sur le loyer, l’équipe de votre plateforme d’informations a tendu son micro aux courtiers. Des gens très controversés dans le milieu de la location pourtant, disent-il, ils ne sont en rien dans l’état actuel de la situation.



Rencontrés sur les deux voies de liberté de Liberté 6, Baye Diady Wade et Beug Fallou ont soutenu que, les courtiers sont du côté des locataires.



Sur la question de la baisse du loyer le premier nommé déclare que celle-ci a mis de l’huile sur le feu, en plus d’ajouter que l’état devait d’abord baisser les taxes sur les matériels de construction, avant d’imposer aux bailleurs des tarifs, et sans tenir en compte le coût de la construction des maisons.