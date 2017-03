Dossiers brûlants et pendants devant la Justice: le procureur Bassirou Guèye face à la presse, aujourd’hui

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2017 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar tient une conférence de presse au palais de Justice, à partir de 16 heures. Serigne Bassirou Guèye va surtout faire un cure des affaires qualifiées de politique.



De sources proches du parquet attestent qu'il éclairera les dossiers dans lesquels on l'accuse d'être le bras de Macky Sall pour guillotiner des adversaires politiques. Ainsi, sauf changement de dernière minute, Serigne Bassirou Guèye communiquera principalement sur l'affaire Khalifa Sall, Bamba Fall, Barthélémy Dias, Abdoul Mbaye et d'autres beaucoup moins médiatisés.



Des révélations croustillantes risquent d'être servies.



(Source: L'Obs)

