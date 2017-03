Dossiers judiciaires, le Forum civil exige du régime de Macky Sall de "lever le coude"

Le Forum civil demande la poursuite de la traque aux biens mal acquis, notamment la liste des 25 personnes initialement évoquée par le Procureur spécial près la CREI (cour de répression de l'enrichissement illicite). En outre, il exige que le Président Macky Sall "lève le coude" sur certains dossiers judiciaires.



Se gardant de commenter une affaire pendante devant la justice, notamment le placement sous mandat de dépôt du maire de Dakar Khalifa Sall, le Forum civil tient tout de même à rappeler les principes essentiels de bonne gouvernance et la séparation des pouvoirs.



Selon le Forum civil, "les sollicitations répétées des juridictions à des fins de résolution de conflits entre politiques, ont fini d'éroder les bases de la relation de confiance entre l'Etat et les citoyens. De plus, la perception d'une forme de sélectivité dans le traitement de cas avérés de malversations, conforte l'opinion dans le sentiment d'une instrumentalisation de la justice à tort ou à raison", font remarquer les camarades de Mouhamadou Mbodj.



Ainsi, le Forum civil exige de l'exécutif de transmettre à la justice tous les rapports qui lui ont été soumis par les différents corps de contrôle que sont l'IGE, l'OFNAC, la CENTIF, la Cour des comptes, entre autres. Il lui demande également de supprimer le lien de subordination de l'IGE à la présidence de la République et de déclassifier tous les rapports de l'IGE.



Au pouvoir judiciaire, le forum civil lui demande de se donner les moyens de son indépendance réelle, de traiter tous les dossiers qui lui sont transmis avec célérité et impartialité et de respecter le secret de l'instruction dans les dossiers qui lui sont transmis.



En direction du pouvoir législatif, le forum demande de faire une proposition de lois pour renforcer le contrôle de tous les fonds spéciaux de toutes les institutions qui en sont dotées. L'autre exigence est de prendre des lois sur l'accès à l'information et sur la protection des lanceurs d'alerte.



Par ailleurs, le Forum civil exhorte les citoyens à redoubler d'exigences vis-à-vis de tous les élus et de tous les administrateurs de crédit pour que la reddition des comptes soit un exercice courant débarrassé de tout calcul politique et de toute enveloppe émotionnelle. Ainsi, le Forum civil dénonce toute forme d'instrumentalisation de la justice et toute garantie d'impunité au nom d'enjeux politiques et/ou électoraux.



