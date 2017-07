Double Less fait feu de tout bois: «Luc Nicolaï et Bassirou Babou racontent des histoires (…) Mes fils ne m’appellent plus, c’est dur pour un père» Guéri, Double Less peut maintenant parler. L’ancien champion a démenti formellement les propos de Luc Nicolaï, qui révélait avoir remis une avance à Sa Thiès. Selon lui, le promoteur mbourois raconte des histoires. Le père de Balla Gaye 2 a aussi, déversé sa bile sur Bassirou Babou. Double Less estime que le président des Managers est en train de le mettre en mal avec ses enfants, Balla Gaye 2 et Sa Thiès, qui l’ont abandonné.

Les Echos : Comment vous portez-vous?



Double Less : Alhamdoulilah. Je rends grâce à Dieu. J’ai failli rejoindre l’au-delà, mais je suis toujours en vie (rires). La maladie m’avait cloué au lit pendant des mois, maintenant, je me sens bien. Ça va.



Luc Nicolaï affirme avoir remis une avance à Sa Thiès pour un combat contre Boy Niang. Est-ce que vous pouvez le confirmer ?



Ce n’est pas du tout vrai. C’est très loin de la vérité. Luc Nicolaï raconte des histoires et doit faire très attention à ce qu’il dit et fait. Il a à plusieurs reprises, monté les combats de mes fils. Donc, il sait par où passer pour le faire. Mais, il préfère discuter avec des personnes extérieures. C’est son problème. Il risque de s’en mordre les doigts un jour. C’est moi qui vous le dis. Bassirou Babou (le président des Managers) est à l’origine de tout ce bordel. C’est une mauvaise personne qui n’est motivée que par ses intérêts personnels.



Il parait que vous l’aviez mandaté pour vous remplacer en votre absence. Est-ce vrai ?



Moi, Double Less, je n’ai jamais mandaté Bassirou, ni ne lui ai demandé de signer ou discuter des combats en mon nom. Que ça soit très clair. Lorsque j’étais malade, j’avoue lui avoir demandé d’aider mes enfants lors de leurs combats, une fois au stade.



Il faut savoir que les jours de combat, l’entrée des lutteurs au stade est parfois compliquée. Les enfants peuvent déraper et comme c’est un homme d’expérience, je lui avais demandé de les aider en les canalisant, mais je ne lui ai jamais demandé de tramer des choses sur mon dos. Il fait des choses en cachette et cela ne me plaît pas.



Pour une avance qu’aurait empochée Sa Thiès, je le dis et je le répète, je n’ai rien vu. Pareil pour le combat de Balla Gaye 2-Gris Bordeaux. J’ignore les tenants et les aboutissants. Tout comme le face-à-face d’hier (dimanche). Je l’ai vu à la télé comme tout le monde. D’ailleurs, cela ne m’intéresse pas. Balla Gaye 2 est en train de jouer avec le feu. Comme je ne suis mêlé ni de près ni de loin à ce duel, je reste dans mon coin.



Je ne dis pas que je ne vais pas le soutenir comme je le faisais avant, mais, si on ne me met pas au courant de la tenue de ce duel, comment voulez-vous que je l’aide ? Ce sont mes enfants et ils comptent pour moi, mais je peux les laisser, ne plus les engager en tant que manager et m’abstenir sur tout ce qui les concerne. S’ils ne font pas attention, on arrivera à ça. Je ne suis pas du tout content de leur attitude.



Pourquoi ?



Ils ne m’appellent plus et ne se soucient plus de moi. Ils peuvent rester des mois sans prendre de mes nouvelles. Même pour me rendre visite, c’est tout un problème. C’est dur pour un père. Cela me fait très mal. Moi, je me suis toujours battu pour eux et maintenant, qu’ils ont la renommée, la force et la gloire, ils pensent que le monde tourne autour d’eux. Mais c’est mal connaître la vie. J’étais plus fort qu’eux et regarde ce que je suis devenu. L’argent ou la force ne sont pas éternels. Mais tout ça, c’est l’œuvre de Bassirou Babou.



C’est à cause des 10% que vous lui en voulez ?



Pas du tout. Ce n’est pas un problème de 10%, ou autre. Je n’ai jamais touché à ça et mes enfants peuvent le confirmer. Contrairement à Babou, qui ne respire que pour le fric. C’est tout ce qui l’intéresse. Il est en train de jouer avec mes enfants. C’est une très mauvaise personne. Il a une mauvaise influence sur mes enfants. Il doit faire gaffe et laisser mes garçons tranquilles. S’il refuse, il saura de quel bois je me chauffe. Je ne badine pas. D’ailleurs, je comprends mieux pourquoi Modou Lô l’a viré. Un lutteur aussi poli et gentil que Modou, s’il a décidé de se séparer de Babou, c’est parce qu’il n’est pas net.



Est-ce que Luc vous doit toujours de l’argent ?



Oui. Il nous doit 3,5 millions francs Cfa pour le restant de notre cachet du combat contre Siteu. Il a coupé tout contact avec moi. Quand je l’appelle au téléphone, il ne prend plus mes appels. Tout ça, c’est à cause de Bassirou Babou. Il ne dit pas la vérité. Il ne perd rien pour attendre.



Jotay.net

